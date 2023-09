TikTok ha intenzione di potenziare la messaggistica

TikTok è senza dubbio alcuno una tra le piattaforme video più popolari del momento, ma a quanto pare ciò non basta e al fine di rendere ancora più interessante il servizio ci sarebbe infatti in programma un potenziamento della messaggistica.

TikTok: offerte di lavoro per la messaggistica

Lo scenario è deducibile dal fatto che ByteDance sta attualmente assumendo personale per un nuovo team denominato “TikTok Social” che sarà impegnato a tempo pieno.

Le offerte di lavoro sono abbastanza vaghe come di consueto in circostanze del genere, ma vengono messi ben in evidenza gli obiettivi.

Ad esempio, in un’offerta di lavoro per un responsabile tecnico si legge “siamo il team della messaggistica su TikTok” e continua con “la missione del nostro team è facilitare connessioni significative tra gli utenti attraverso l’esperienza di messaggistica di TikTok, che è ancora agli inizi.”

Un’altra offerta, per un responsabile tecnico del backend afferma invece che il ruolo della persona includerà la collaborazione con team in diversi paesi e regioni “per offrire una soluzione sociale distintiva di TikTok, come la messaggistica.”

Al momento non è chiaro se dietro queste proposte di lavoro vi sia l’intenzione di realizzare un prodotto specifico, in quanto ciò non viene espressamente rivelato. Qualche deduzione si può fare dalla richiesta di un ingegnere del software del backend, in quanto l’annuncio afferma che il team Social supervisionerà “Profilo utente, Storie, Inbox, Messaggistica, Segui, Mi piace, Commenta, Tag, ecc.”

Nel frattempo, TikTok mira anche a preservare il più possibile la privacy degli utenti. La piattaforma ha infatti pubblicato un aggiornamento su Project Clover che prevede la creazione di un ambiente protetto appositamente rinforzato per i dati degli utenti europei.