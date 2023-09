TikTok: dati degli utenti europei in Irlanda

TikTok ha pubblicato un aggiornamento su Project Clover, l’iniziativa avviata all’inizio di marzo che prevede la creazione di un “ambiente protetto appositamente rinforzato per i dati degli utenti europei“. Questi ultimi verranno conservati in tre data center in Europa, il primo dei quali si trova a Dublino ed è già operativo. Per la supervisione di terze parti è stata scelta l’azienda NCC Group.

TikTok garantisce la protezione dei dati

L’azienda cinese viene considerata un pericolo per la sicurezza nazionale in diversi paesi. La Commissione europea ha vietato l’uso dell’app ai suoi dipendenti. Simili ban sono stati applicati negli Stati Uniti, in Francia e nel Regno Unito. ByteDance aveva confermato che i dipendenti possono accedere dalla Cina ai dati degli utenti in tutto il mondo. TikTok ha quindi deciso di offrire una maggiore protezione con Project Clover.

La costruzione del data center di Dublino è iniziata nel 2020. L’apertura era prevista nel 2022, ma è stata posticipata al 2023. Ora è operativo ed è stata avviata la migrazione dei dati degli utenti europei. L’azienda ha confermato che non verrà completata prima del quarto trimestre 2024, quando dovrebbero essere operativi altri due data center, un secondo in Irlanda e uno in Norvegia, alimentato da energie rinnovabili.

Per la supervisione di terze parti è stata scelta NCC Group. L’azienda del Regno Unito verificherà l’efficacia delle protezioni implementate da TikTok, monitorerà i flussi di dati e segnalerà eventuali incidenti di sicurezza. NCC Group garantirà che solo i dipendenti autorizzati di TikTok possano accedere a determinate tipologie di dati. Controllerà inoltre il traffico di rete che passerà attraverso i gateway di sicurezza per individuare eventuali accessi non autorizzati.

TikTok e NCC Group forniranno tutte le informazioni necessarie alle autorità europee. Project Clover è l’equivalente europeo di Project Texas, che prevede la conservazione dei dati degli utenti statunitensi sui server di Oracle.

TikTok è una piattaforma di video sharing, ma potrebbe presto aggiungere funzionalità tipiche di un servizio di messaggistica. Diverse offerte di lavoro fanno riferimento a TikTok Social con like, follow, tag, commenti e storie.