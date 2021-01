Una donna di 48 anni residente nella provincia di Siracusa, ritenuta una influencer su TikTok, è stata denunciata per istigazione al suicidio. A renderlo noto è oggi la Polizia Postale, al termine di quella che viene definita una “complessa e delicata attività d’indagine”. La notizia giunge a solo una settimana di distanza dalla tragedia che ha interessato una bambina di Palermo e a pochi giorni dall’intervento del Garante Privacy sulla piattaforma che ha scoperchiato il vaso di Pandora.

Istigazione al suicidio: influencer di TikTok denunciata dalla Polizia Postale

All’interno del suo profilo gli inquirenti hanno trovato il video di una folle sfida in cui, in compagnia di un uomo, si avvolgeva completamente il visto con nastro adesivo trasparente in modo da non poter respirare. Il filmato è stato condiviso sul social network senza alcun tipo di restrizione, rendendolo dunque visibile a tutti e a tutte le età, innescando così il rischio di emulazione.

In seguito alla segnalazione del CNCPO (Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online) il contenuto è stato rimosso. Dall’analisi dell’account, seguito da circa 731.000 follower, sono emerse alcune challenge dello stesso tenore. Altro particolare inquietante, a uno dei post pubblicati un utente ha lasciato il commento “Ciao… se mi saluti giuro mi lancio dalla finestra”. È scattata la perquisizione dei dispositivi informatici. Messi sotto sequestro gli account.

Tra le ipotesi al vaglio per regolamentare l’accesso a TikTok da parte dei minori anche quella di consentirne l’iscrizione solo tramite SPID.