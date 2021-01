TikTok: obbligo di iscrizione con SPID?

In seguito alla morte della bambina di 10 anni che ha portato all’intervento urgente del Garante per la protezione dei dati personali sono iniziate le discussioni sulle modalità da implementare per la cosiddetta “age verification” su TikTok e altri social network. La Sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa e l’associazione Consumerismo No Profit suggeriscono l’uso di SPID.

Social network: iscrizione con SPID?

La Sottosegretaria ha dichiarato che l’uso degli smartphone dovrebbe essere vietato per legge ai minori di 14 anni, in quanto alcune app creano una vera e propria dipendenza. Sarebbe quindi necessario istituire l’obbligo della verifica dell’età attraverso la presentazione di un documento d’identità al momento dell’iscrizione.

La Sottosegretaria suggerisce l’uso dell’identità digitale che ogni cittadino può ottenere con SPID. Della stessa idea è l’associazione Consumerismo No Profit che presenterà una proposta di legge per regolamentare l’accesso ai social network da parte dei minori.

La proposta prevede l’obbligo di iscrizione ai social network solo con l’autorizzazione dei genitori, identificati tramite identità digitale. Luigi Gabriele, Presidente dell’associazione, spiega che lo SPID consentirà di avere una garanzia sulla reale identità degli utenti e, per i minori di 14 anni, di ricevere il permesso dei genitori che dovranno vigilare sull’uso corretto dei social da parte dei figli.

Il disegno di legge verrà presentato oggi al Governo e a tutti i partiti presenti in Parlamento. Non è possibile prevedere se questa soluzione verrà accolta favorevolmente, ma è certo che la sua implementazione incontrerebbe diversi ostacoli, tra cui l’integrazione nelle piattaforme social di un servizio pensato principalmente per la pubblica amministrazione.