TikTok: nuove funzionalità di sicurezza per minori

TikTok ha annunciato nuove funzionalità che migliorano l’esperienza degli adolescenti attraverso il controllo parentale. Sono state inoltre aggiunte azioni per il benessere digitale. I creatori di contenuti possono infine sfruttare altri strumenti per un’interazione ottimale con la community.

Novità di TikTok per utenti e creator

TikTok offre oltre 50 diverse funzionalità e impostazioni per gli account degli adolescenti che permettono di usare la piattaforma in sicurezza. È disponibile inoltre la funzionalità Family Pairing che consente ai genitori di personalizzare l’account dei figli. L’azienda cinese ha introdotto quattro novità.

Quando il figlio pubblica un video, una storia o una foto, i genitori riceveranno una notifica. I genitori potranno inoltre vedere se il proprio figlio (età compresa tra 16 e 17 anni) ha abilitato i download dei propri contenuti o se la sua lista dei follower è visibile ad altri utenti.

Utilizzando Family Pairing, i genitori possono anche vedere gli argomenti scelti dai figli per i contenuti mostrati nel feed. Inizialmente solo in Europa è infine disponibile un tool che consente ai genitori di bloccare specifici account. Questi ultimi non potranno interagire con il figlio e i relativi contenuti non appariranno nel feed.

Per quanto riguarda il benessere digitale è stata aggiunta la funzionalità Well-being Missions. Sono brevi azioni progettate per aiutare gli utenti a sviluppare abitudini digitali bilanciate. Al termine di ogni missione, l’utente ottiene un badge.

TikTok ha infine introdotto nuovi strumenti per i creator. Questi ultimi possono filtrare velocemente commenti offensivi e indesiderati, silenziare emoji, parole e frasi durante le dirette e verificare in TikTok Studio se i contenuti sono adatti al feed Per Te prima della pubblicazione. Sono disponibili inoltre una nuova casella di posta professionale e una chat room per interagire direttamente con i follower idonei.