TikTok rimuove tutte le canzoni di Universal Music

TikTok ha a rimosso i brani musicali di Universal Music Group (UMG) da fine gennaio. L’azienda cinese ha ora iniziato a rimuovere anche quelli pubblicati da Universal Music Publishing Group (UMPG). In pratica, il numero di video senza audio aumenteranno in misura esponenziale.

Milioni di video muti

TikTok e UMG non hanno raggiunto un accordo sul rinnovo dei termini di licenza (le royalties da pagare per ogni brano), quindi da fine gennaio sono scomparse le canzoni distribuite dalla major discografica. Ora è iniziata la rimozione dei brani pubblicati dalla sussidiaria Universal Music Publishing Group (UMPG).

In pratica, gli utenti di TikTok non troveranno più i brani di molti artisti che hanno collaborato con i cantautori sotto contratto con UMPG. Non è facile stabilire la portata in termini numerici, ma è certo che verranno rimosse (o silenziate) le canzoni scritte da nomi famosi, tra cui Adele, Justin Bieber, Mariah Carey, Ice Spice, Elton John, Metallica, Harry Styles, Taylor Swift e SZA.

In precedenza erano stati eliminati solo i brani distribuiti con l’etichetta UMG. Ora verranno rimossi anche quelli distribuiti da altre major, ma scritti da cantautori sotto contratto con UMPG. L’eliminazione dovrà essere completata entro fine febbraio. Secondo TikTok, le canzoni sono circa il 20-30% del totale.

UMG aveva evidenziato che TikTok vuole pagare un compenso molto basso, inferiore a quello di altri social media. L’azienda cinese ha risposto che la casa discografia vuole anteporre la sua avidità agli interessi di artisti e cantautori. In effetti, questi ultimi (soprattutto quelli meno famosi) sfruttano la popolarità di TikTok per far conoscere i loro brani al grande pubblico.