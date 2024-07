TikTok Shop arriva in Europa: dove e quando

Già disponibile negli Stati Uniti a partire dal settembre scorso, TikTok Shop sta per fare il suo esordio anche in Europa. Al momento non c’è alcun annuncio ufficiale, ma la redazione di Bloomberg ha svelato alcune informazioni riferite da fonti ritenute a conoscenza del progetto, ma per ovvie ragioni rimaste anonime. Il debutto nel vecchio continente sarebbe già stato fissato per l’inizio di ottobre.

ByteDance porterà TikTok Shop in Europa

Irlanda e Spagna sono i due paesi scelti per la prima fase di rollout. Dunque, niente Italia, Germania e Francia, come previsto invece in passato. Un’ulteriore espansione territoriale sembra comunque già pianificata e in previsione nel corso del 2025.

La scelta di ridurre la portata del lancio è con tutta probabilità da collegare alle nuove regole introdotte dall’Europa. In particolare al Digital Markets Act.

Di cosa si tratta? Come si può intuire già dal nome, TikTok Shop è di fatto una nuova funzionalità del social che permette di effettuare acquisti diretti all’interno dell’applicazione, per prodotti come i cosmetici, i capi d’abbigliamento e altro ancora. Per la natura stessa della piattaforma, è profondamente integrata con le dinamiche che regolano le interazioni tra la community e gli infuencer.

A modo suo, lancia un guanto di sfida agli e-commerce asiatici che nell’ultimo periodo hanno fatto registrare una forte crescita nel vecchio continente. SHEIN e Temu su tutti. Anche il business di Amazon potrebbe essere stato messo nel mirino, seppur di natura differente.