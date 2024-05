TikTok testa ricerca con AI generativa: in arrivo i "search highlights"

TikTok sta testando una nuova funzionalità che si chiama “search highlights“, e include una pagina di risultati di ricerca che sfrutta l’uso dell’intelligenza artificiale generativa. Questa innovazione sembra essere ancora in fase iniziale, ma potrebbe rappresentare un significativo passo avanti per l’esperienza di ricerca all’interno dell’app.

I risultati dell’intelligenza artificiale appaiono in un frammento nella parte superiore di alcune pagine di risultati di ricerca. Cliccando sulla sezione, si apre una nuova pagina contenente la risposta completa. Durante un rapido test, è stato possibile trovare risultati generati dall’AI per query relative a ricette o ad argomenti come “i migliori computer portatili del 2024“.

Utilizzo di ChatGPT e rilevanza dei risultati

Una pagina che spiega i risultati, rivela che il materiale viene generato utilizzando ChatGPT e che TikTok mostra i contenuti quando l’algoritmo li considera rilevanti per la ricerca effettuata. Al momento, la funzione sembra essere limitata, poiché non tutte le query hanno risposte generate dall’intelligenza artificiale.

“Search highlights” e altre funzionalità simili

Oltre ai risultati dell’intelligenza artificiale, TikTok sta sperimentando una funzione simile chiamata “search highlights“, che non è etichettata come generata dall’AI. Anche questi contenuti vengono visualizzati nella parte superiore dei risultati di ricerca, ma non è chiaro da dove provengano le informazioni, se da un riassunto dei video o da altre fonti. TikTok non ha ancora fornito commenti ufficiali su queste nuove funzionalità.

TikTok ha costantemente ampliato le funzioni di ricerca all’interno della sua app. Lo scorso autunno, la piattaforma ha iniziato a testare l’integrazione dei risultati di Google Search nella sua pagina di risultati in-app, fungendo essenzialmente da collegamento a Google. Inoltre, TikTok ha sperimentato l’aggiunta di link a Wikipedia, IMDb e altri siti web direttamente nella pagina dei risultati di ricerca dell’app.

Adattamento alle abitudini degli utenti più giovani

TikTok sta cercando di sfruttare le abitudini dei suoi utenti, in particolare quelli più giovani, sull’app. Molti di loro trattano la piattaforma come un motore di ricerca, preferendo cercare consigli su ristoranti o prodotti all’interno dell’app invece di utilizzare piattaforme come Google Search.

Come Google, anche TikTok sembra orientarsi verso l’integrazione dei risultati dell’intelligenza artificiale, posizionandoli al di sopra dei contenuti generati dai creatori.