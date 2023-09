TikTok testa i risultati di Google nelle sue pagine di ricerca

TikTok ha davvero preso d’assalto Internet (e la Gen Z!). Con i suoi video veloci e coinvolgenti e l’algoritmo personalizzato, gli utenti non devono aspettare molto per vedere un feed infinito di video adatti ai loro interessi.

È interessante notare, tuttavia, che ora i video di TikTok appaiono anche nelle SERP di Google. Ciò è particolarmente intrigante, soprattutto dopo che Google ha pubblicato dati interni che suggeriscono che il 40% della generazione Z utilizza l’app cinese come motore di ricerca. Ma allora, cosa sta succedendo?

TikTok testa la ricerca di Google all’interno dell’app

Come ha scoperto il ricercatore di app Radu Oncescu, alcune query inserite nell’app TikTok offrono un’opzione per cercare la stessa richiesta su Google.com. Cliccando sul link, l’utente viene portato a un browser integrato nell’app, che mostra i risultati di ricerca di Google per la query. In un altro screenshot condiviso da Oncescu, un pop-up di TikTok recita: “TikTok non approva né si assume la responsabilità dei risultati di ricerca di Google“.

TikTok ha confermato che l’azienda sta attualmente testando integrazioni di terze parti all’interno dell’app, incluso un test con Google. Questa funzione, attualmente in fase di sperimentazione in diversi mercati globali, non è una forma di pubblicità, ha sottolineato il rappresentante. D’altro canto, un portavoce di Google ha dichiarato che l’azienda non ha nulla da comunicare in merito e ha scelto di non commentare eventuali accordi finanziari tra le due società all’interno della partnership.

Secondo Oncescu, una collaborazione a lungo termine tra Google e TikTok ha il potenziale per incrementare notevolmente il traffico e le entrate pubblicitarie per entrambe le società. “I brand vogliono raggiungere rapidamente il pubblico più giovane ed entrambe le piattaforme hanno il potere di farlo se imparano a lavorare insieme“, ha aggiunto.

La notizia della partnership con TikTok arriva mentre Google sta affrontando un processo contro il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che ha affermato che il gigante tecnologico mantiene il suo monopolio sulla ricerca attraverso accordi di distribuzione con Apple e Samsung per renderlo il motore di ricerca predefinito sulla maggior parte dei dispositivi mobili. Il DOJ ha affermato che Google spende 10 miliardi di dollari all’anno per questi accordi.

TikTok e Google collaborano per offrire una nuova esperienza di ricerca?

Google, da parte sua, ha affermato che gli utenti hanno la possibilità di cambiare il motore di ricerca predefinito nelle loro impostazioni, se lo preferiscono. Un dirigente di Big G, responsabile della pubblicità, ha dichiarato questa settimana che Google sta perdendo quote di mercato nella pubblicità di ricerca a vantaggio di aziende come TikTok e Amazon. L’anno scorso, un altro dirigente di Google aveva rivelato che i suoi studi mostravano che quasi il 40% dei giovani che cercano un posto per pranzare lo farebbe prima su TikTok o Instagram che su Google o Maps.

Per TikTok, l’aggiunta dell’opzione Google è l’ultimo miglioramento apportato quest’anno alla sua funzione di ricerca. Recentemente ha anche iniziato a includere frammenti di informazioni da Wikipedia e IMDb. Il mese scorso ha reso disponibili gli annunci di ricerca a tutti gli inserzionisti.

Utilizzando il proprio browser, TikTok può massimizzare il tempo che gli utenti trascorrono nell’applicazione e potrebbe potenzialmente attingere a una grande quantità di dati sulle abitudini di ricerca e di navigazione dei suoi utenti.

Anche il gigante di Mountain View sta sperimentando una ricerca più visiva e ha dato priorità ai video di TikTok nei suoi risultati di ricerca. Con questa partnership, le due aziende possono esplorare nuovi modi di ricerca che si discostano dal modello tradizionale di Google.