Google Maps riceve aggiornamento Material You: cosa cambia nella UI?

Dopo l’implementazione dell’assistente vocale IA su Google Maps, il servizio di navigazione della Grande G adotta formalmente e in maniera diffusa il design Material You. Non si tratta di una vera e propria novità: su Android e sul web dal 2021 la società è al lavoro sul linguaggio UI proprietario caratterizzato da bordi più morbidi e arrotondati, o tavolozze di colori più pronunciate. L’aggiornamento di Maps, per di più, è in fase di implementazione da diverso tempo e sta vedendo un rilascio graduale delle varie novità a livello internazionale. Ma cosa cambia esattamente?

Google Maps aggiorna l’interfaccia con Material You

Il linguaggio Material You arriva quindi su Android e sul Web sostituendo la barra di ricerca rettangolare con angoli morbidi, con una soluzione più rotonda “a pillola”. Al contrario, per il momento le pagine dei luoghi visitabili sulla mappa hanno in gran parte lo stesso aspetto, con un menù laterale rettangolare.

Un esempio fornito da Android Police è visibile sopra e mostra chiaramente nuove icone tondeggianti per la barra di ricerca e le varie selezioni di ristoranti, hotel e luoghi da visitare nelle città. Si tratta di una modifica minima, ma che potrebbe rappresentare il primo passo verso una implementazione maggiore del linguaggio di design proprietario. Material You, insomma, è destinato a conquistare anche Google Maps. Non è chiaro quando il rilascio sia iniziato. Nel nostro caso specifico, abbiamo notato in questi giorni l’arrivo su browser Web, mentre su Google Maps per smartphone Android risulta disponibile già da diverso tempo.

Lo scorso giugno, invece, abbiamo notato la disponibilità della visualizzazione immersiva su Google Maps in Italia.