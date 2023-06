Google Maps: visualizzazione immersiva in Italia

L’azienda di Mountain View ha annunciato l’arrivo in Italia della funzionalità Immersive View (Visualizzazione immersiva) di Google Maps. Gli utenti troveranno immagini e informazioni dettagliate sui principali punti di interesse di cinque città. Altre novità sono le opzioni per le indicazioni rapide e i luoghi recenti nelle app mobile e su desktop.

Immersive View in Italia

La funzionalità Immersive View, annunciata al Google I/O 2022, sfrutta l’intelligenza artificiale per combinare miliardi di immagini aeree e Street View, creando una visione multidimensionale del mondo con informazioni attendibili sovrapposte. Google ha ora esteso la visualizzazione immersiva a quattro città: Venezia, Firenze, Amsterdam e Dublino. Nelle prossime settimane sarà disponibile anche per Milano, Roma e Pisa.

Questi sono i punti di interesse scelti da Google per le città italiane:

Venezia : Basilica di San Marco, Ponte di Rialto, Basilica di Santa Maria della Salute, Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari, Ca’ Pesaro, Palazzo Ducale

: Basilica di San Marco, Ponte di Rialto, Basilica di Santa Maria della Salute, Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari, Ca’ Pesaro, Palazzo Ducale Firenze : Ponte Vecchio, Basilica di Santa Croce, Basilica di Santa Maria Novella, Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Campanile di Giotto, Piazza della Signoria, Palazzo Pitti

: Ponte Vecchio, Basilica di Santa Croce, Basilica di Santa Maria Novella, Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Campanile di Giotto, Piazza della Signoria, Palazzo Pitti Milano : Duomo di Milano, Galleria Vittorio Emanuele II, Castello Sforzesco, Teatro alla Scala, Santa Maria delle Grazie, Pinacoteca di Brera, Palazzo Reale, Basilica di Sant’Ambrogio, Arco della Pace, Basilica di San Lorenzo Maggiore

: Duomo di Milano, Galleria Vittorio Emanuele II, Castello Sforzesco, Teatro alla Scala, Santa Maria delle Grazie, Pinacoteca di Brera, Palazzo Reale, Basilica di Sant’Ambrogio, Arco della Pace, Basilica di San Lorenzo Maggiore Roma : Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, Campidoglio, Castel Sant’Angelo, Colosseo, Pantheon, Piazza Navona, Fori Romani, Fontana di Trevi

: Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, Campidoglio, Castel Sant’Angelo, Colosseo, Pantheon, Piazza Navona, Fori Romani, Fontana di Trevi Pisa: Torre di Pisa

Dopo aver cercato la città in Google Maps (Android e iOS) è necessario toccare il primo video per vedere il punto di interesse dall’alto. In sovrapposizione viene mostrato un “time slider” che consente di vedere le previsioni del tempo e il livello di affollamento durante la giornata.

Le indicazioni rapide permettono invece di vedere la prossima svolta direttamente sulla schermata di blocco dello smartphone, evitando quindi di aprire l’app. Le indicazioni rapide saranno disponibili nei prossimi giorni per la navigazione a piedi, bicicletta e auto.

Su desktop arriverà a luglio la nuova scheda Recenti che permette di aggiungere automaticamente i luoghi cercati. In questo modo sarà possibile riprendere la pianificazione alla successiva apertura di Google Maps. Gli utenti potranno eliminare i luoghi e condividerli con i compagni di viaggio.