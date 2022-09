Google Maps: Immersive View e altre novità

Durante l’evento Search On, l’azienda di Mountain View ha annunciato tre interessanti novità per Google Maps. Solo la funzionalità Neighborhood Vibe sarà disponibile in tutto il mondo su Android e iOS. Le altre due, ovvero Immersive View e Search with Live View, saranno accessibili inizialmente solo in poche città. Gli sviluppatori potranno invece sfruttare nelle loro app la funzionalità che consente di scegliere percorsi più eco-sostenibili.

Tutte le novità di Google Maps

La prima novità si chiama Neighborhood Vibe. La funzionalità permette agli utenti di conoscere subito cosa vale la pena esplorare nei quartieri delle città e quali sono le “gemme locali”. Le informazioni, mostrate sulla mappa, sono ottenute dall’intelligenza artificiale e da oltre 20 milioni di contributi (foto, video e recensioni) della community. Neighborhood Vibe sarà disponibile nei prossimi mesi su Android e iOS.

Immersive View era stata annunciata durante il Google I/O di maggio. La funzionalità sfrutta intelligenza artificiale e computer vision per combinare Street View e immagini aeree con informazioni su traffico, meteo e affollamento dei luoghi. Su Google Maps sono disponibili oltre 250 viste fotorealistiche di noti punti di interesse.

Grazie ad un modello predittivo, Immersive View analizza i trend storici per determinare come sarà un’area il giorno successivo, la prossima settimana o mese. La funzionalità sarà disponibile in cinque città (Los Angeles, Londra, New York, San Francisco e Tokyo) su Android e iOS.

Google ha lanciato tre anni fa la funzionalità Live View che permette di mostrare le indicazioni sul mondo reale inquadrato dalla fotocamera dello smartphone (realtà aumentata). Con Search with Live View è possibile cercare la posizione di ATM, bar, ristoranti, negozi e altri servizi. La funzionalità sarà disponibile in sei città (Londra, Los Angeles, New York, San Francisco, Parigi e Tokyo) su Android e iOS.

Infine, gli sviluppatori di terze parti potranno integrare nelle loro app la funzionalità che permette di trovare il percorso più eco-sostenibile (con il minor consumo di carburante). La funzionalità sarà disponibile nei prossimi mesi in tutto il mondo attraverso Google Maps Platform.