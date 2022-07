Google Maps: tre novità per le vacanze estive

Molti utenti utilizzano Google Maps per pianificare i viaggi e trovare informazioni sui luoghi da visitare, come orari di apertura e affollamento. L’azienda di Mountain View ha quindi annunciato l’arrivo di tre novità che permettono di migliorare l’esperienza d’uso prima e durante le prossime vacanze estive.

Viste aeree e altre novità

Durante la conferenza Google I/O di maggio era stata annunciata la funzionalità Immersive View che sfrutta intelligenza artificiale e computer vision per combinare miliardi di immagini aeree con le immagini di Street View. Google Maps per Android e iOS mostra ora una vista aerea foto-realistica di oltre 100 punti di interesse presenti in varie città, tra cui Barcellona, New York, Tokyo, Londra e San Francisco. Per vederle è sufficiente cercare un punto di interesse e scegliere il video nel carosello di foto.

Il clima mite e l’aumento del prezzo dei carburanti ha spinto molti utenti ad utilizzare la bicicletta. Google Maps mostra ora indicazioni più dettagliate sui percorsi adatti alle due ruote. Oltre all’altitudine viene indicato il tipo di strada (principale o locale) e specificato se ci sono piste ciclabili, scale, salite ripide e traffico automobilistico intenso.

L’ultima novità richiede l’attivazione della condivisione della posizione. Un amico o parente può ricevere una notifica quando la persona cara raggiunge una specifica posizione, ad esempio il luogo di arrivo di un’escursione. Le notifiche possono essere impostate solo per qualcuno che ha già scelto di condividere la posizione. In qualunque momento è possibile bloccare l’invio delle notifiche e la condivisione della posizione.

Le viste aeree e le notifiche sono già disponibili su Google Maps per Android e iOS. Le indicazioni per i percorsi ciclistici arriveranno nelle prossime settimane.