Google Maps e Lens per il prossimo viaggio

L’azienda di Mountain View ha illustrato le funzionalità di Google Maps e Lens che possono essere sfruttate per organizzare un viaggio e per trovare i punti di interesse una volta arrivati a destinazione. Si tratta di novità piuttosto recenti che rendono più piacevole una vacanza. Gli utenti possono testarle durante il prossimo weekend pasquale e ovviamente durante le ferie estive. Altre utili funzionalità riguardano la ricerca di hotel e voli.

Google Maps e Lens: pianificazione ed esplorazione

Google Maps non serve solo per trovare le indicazioni stradali, ma anche per avere altre informazioni, come quelle sui luoghi. Una delle funzionalità più recenti si chiama Immersive View (vista immersiva). In alcune città è possibile avere una vista dall’alto (a volo d’uccello), ma anche dal basso. Google ha creato una visualizzazione fotorealistica che permette di individuare ogni dettaglio, anche all’interno dei punti di interesse. Attualmente è disponibile a Londra, Los Angeles, New York, San Francisco e Tokyo (nei prossimi mesi verrà estesa ad Amsterdam, Dublino, Firenze e Venezia).

A partire dalla prossima settimana verrà aggiunta la scheda Recenti alla versione desktop di Google Maps. Nella scheda è possibile salvare i luoghi preferiti e condividerli con amici e familiari. Dopo aver raggiunto la destinazione, gli utenti possono usare l’app Google Lens (Android e iOS) per inquadrare un punto di interesse e visualizzare le informazioni. È possibile anche scoprire il nome di un piatto locale e cercare un ristorante nelle vicinanze.

Per cercare invece stazioni, ATM e altri punti di interesse è possibile sfruttare la funzionalità Live View di Google Maps basata sulla realtà aumentata. Le informazioni vengono mostrate in sovrapposizione al mondo reale inquadrato con la fotocamera. Tra le varie opzioni per raggiungere la destinazione sono mostrati anche i servizi di noleggio per biciclette e scooter.