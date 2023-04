Google: cercare i viaggi sarà ancora più facile grazie a queste nuove feature

Google non cessa di introdurre nuove funzionalità per la gioia degli utenti: contemporaneamente all’annuncio di Nearby Share per Windows, l’azienda statunitense presenta oggi tre feature inedite per facilitare la pianificazione dei viaggi, dalla ricerca degli hotel alle attività migliori nelle località più visitate di tutto il mondo. Non mancherà, tra le varie novità, un badge per certificare i voli dal “prezzo garantito”.

Le novità Google per gli amanti dei viaggi

Il gigante della ricerca ha svelato tali feature sul suo blog ufficiale The Keyword, a partire dalla nuova modalità di ricerca degli hotel. Grazie a questa nuova soluzione ora Google permetterà di visualizzare più informazioni, farsi un’idea migliore della località, ottenere maggiori dettagli sull’area dove si trova con pochi click – o tap, su smartphone – e ottenere riepiloghi di ciò che le persone trovano degno di nota sulla proprietà.

La seconda novità consiste nella facilitazione delle ricerche relative alle attività da svolgere in vacanza: su Google Search e Maps sarà possibile cercare un’attrazione o un tour operator e trovare i prezzi direttamente nella loro scheda, assieme a un link per prenotare i biglietti. Per attrazioni specifiche, oltretutto, non mancheranno suggerimenti per esperienze correlate.

Infine, il badge “prezzo garantito” consentirà di identificare tutti i casi in cui il costo di un biglietto per viaggiare non scenderà per la giornata: prenotando con Google, l’azienda controllerà il prezzo e restituirà la differenza in caso di calo successivo all’acquisto. Inoltre, è possibile verificare se i prezzi attuali sono bassi, tipici o alti rispetto alle medie storiche:

“Controlleremo il prezzo ogni giorno fino alla partenza e, se scende, ti invieremo la differenza tramite Google Pay. Ora puoi prenotare con la sicurezza di non perdere molto. Durante questo programma pilota, i prezzi garantiti sono disponibili solo per gli itinerari “Prenota su Google” che partono dagli Stati Uniti.”

Queste novità verranno implementate anzitutto negli Stati Uniti, per poi procedere con la diffusione nel resto del mondo nel corso dei prossimi mesi.