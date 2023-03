Tile Mate a 14€: l'offerta Amazon da non perdere

Segnaliamo al volo un’offerta lampo su Amazon di cui approfittare finché si è in tempo: Tile Mate è acquistabile in questo momento al prezzo di soli 14,99 euro. Fa parte delle Offerte di Primavera, il primo grande evento dell’anno organizzato dall’e-commerce e dedicato allo shopping online. Per chi non ne fosse a conoscenza, il Bluetooth tracker permette di ritrovare oggetti di qualsiasi tipo, a partire da chiavi, zaini e così via, attraverso un’applicazione su smartphone.

Offerte di Primavera: Tile Mate a prezzo stracciato

Con un’autonomia fino a tre anni della batteria interna, può essere individuato in un raggio di 76 metri. Inoltre, il software fornito è in grado di ricordare l’ultima posizione in cui è stato avvistato. Uno strumento che può tornare molto utile, soprattutto per chi è sempre in movimento e, inevitabilmente, rischia di lasciare in giro le chiavi di casa o quelle dell’automobile. Può essere messo anche nella custodia del notebook o agganciato a qualsiasi altro oggetto, inclusi trolley e valigie. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

Garantito il supporto per Alexa e Google Home, così come per iOS e Android. La colorazione è quella bianca, come visibile nelle immagini qui allegate. Il consiglio per gli interessati, finché in tempo e fino a esaurimento scorte (probabilmente accadrà a breve), è quello di approfittare dell’offerta lampo e di acquistarlo a soli 14,99 euro grazie allo sconto del 40% sul listino.

Concludiamo ricordando che l’evento di Amazon per le Offerte di Primavera durerà fino alle ore 23:59 di domani, mercoledì 29 marzo (alle ore 23:59). Come fatto in quest’occasione, su queste pagine segnaleremo le promozioni migliori di cui approfittare, soprattutto quelle relative alle sezioni Informatica ed Elettronica.

