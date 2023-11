Tile Mate a 14,99€ (-40%): AFFARE del Black Friday

Proponiamo qui una segnalazione veloce, per un’offerta del Black Friday su Amazon che non fatichiamo a immaginare possa andare a ruba in breve tempo: il riferimento è a Tile Mate al prezzo di soli 14,99 euro. Si tratta del Bluetooth tracker utile per trovare gli oggetti a cui è associato o per ritrovarli, in caso di smarrimento. La colorazione in sconto è Grigio, quella discreta ed elegante visibile in queste immagini.

Black Friday: crolla il prezzo del tracker Tile Mate

La batteria interna ha un’autonomia fino a tre anni dichiarata. Può essere facilmente agganciato a chiavi, telecomandi, zaini e bagagli, solo per fare alcuni esempi. Il pulsante al centro permette inoltre di far suonare il telefono. Compatibile con Android e iOS, può essere controllato anche tramite comandi vocali impartiti agli assistenti virtuali di Google, Alexa e Siri. Ancora, se perso, è possibile chiedere aiuto alla rete Tile: chi lo trova può mettersi in contatto con il proprietario semplicemente scansionando il codice QR presente sul retro. Altre informazioni sono riportate nella scheda del prodotto.

Ha una portata che arriva a 76 metri di distanza e, grazie alla certificazione IP67, è resistente all’acqua. Al prezzo finale di soli 14,99 euro, grazie allo sconto del 40% sul listino applicato in automatico, Tile Mate è un ottimo affare. Tornerà utile quando meno te lo aspetti, per ritrovare il mazzo di chiavi che hai dimenticato in un’altra stanza e in situazioni simili.

La Settimana del Black Friday è anche l’occasione perfetta per trovare il regalo giusto di Natale, a prezzi scontato. Visita la sezione dedicata su Amazon e inizia a fare shopping risparmiando.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.