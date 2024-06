Tiling Shell porta lo snap di Windows 11 su Linux

Tiling Shell, l’estensione che permette di avere un’esperienza uguale a quella offerta da Windows 11 per quanto riguarda lo snap delle finestre e la divisione dello schermo, si è da poco aggiornata su Linux con nuove scorciatoie da tastiera.

Tiling Shell: nuove scorciatoie da tastiera sullo snap simil Windows 11 per Linux

L’aggiornamento di Tiling Shell per Linux viene in contro a chi, avendo a che fare con più finestre alla volta, non vuole togliere le mani dalla tastiera per utilizzare il mouse, allo scopo di trascinare nello schermo le finestre da posizionare. Motivo per cui il nuovo aggiornamento introduce ora nuove scorciatoie da tastiera, con cui è possibile effettuare lo snap delle finestre, scegliendone il posizionamento nella schermata.

Premendo il tasto “Super” (Start su Windows) insieme ai tasti freccia, la finestra selezionata si sposterà in automatico in uno dei riquadri preconfigurati. In precedenza, era già possibile fare lo stesso con il tasto Ctrl, ma insieme al trascinamento della finestra tramite mouse, con i successivi aggiornamenti che hanno poi permesso di personalizzare tale tasto.

Tiling Shell su Linux è molto apprezzato per la possibilità data agli utenti di personalizzare i riquadri su cui posizionare le finestre, esattamente come è possibile fare su Windows 11. È possibile salvare il layout impostato e passare da uno all’altro quando necessario. L’utilità permette inoltre di importare ed esportare profili già impostati, con i riquadri personalizzati, in modo da risparmiare ulteriore tempo se si passa da una distribuzione all’altra o, per esempio, si formatta il PC e si procede a reinstallare tutto.

Oltre a ciò, sono poi stati risolti alcuni bug, come un problema che causava malfunzionamenti all’editor dei riquadri, Snap Assistant che delle volte compariva sotto gli screenshot e il ridimensionamento automatico, ora in grado di funzionare anche quando la dimensione dello spazio interno è impostata su zero.