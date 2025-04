Edits di Instagram parte col botto: 7 milioni di download in una settimana

Edits di Instagram ha fatto il suo debutto in grande stile. In soli sette giorni, La nuova app di Meta per la creazione di video, ha totalizzato ben 7 milioni di download tra iOS e Android, superando di gran lunga il lancio della sua diretta concorrente, CapCut di ByteDance.

Edits di Instagram per i Reel: 7 milioni di download in una settimana

Edits ha letteralmente travolto il mercato al suo esordio. Nei primi due giorni su iOS, l’app ha raggiunto quasi 703.000 download, surclassando CapCut che, al suo lancio, ne aveva totalizzati 37 volte meno. Il distacco è rimasto netto anche dopo: in 72 ore, Edits ha toccato quota 1,2 milioni su iPhone e ben 5,9 milioni su Android, per complessivi 7,1 milioni di installazioni. Un’accoglienza schiacciante rispetto agli appena 83.500 download totali registrati da CapCut nel suo periodo di debutto.

Certo, CapCut era disponibile solo in metà dei mercati globali al momento del lancio, ma anche raddoppiando o triplicando i suoi numeri, Edits rimarrebbe nettamente in vantaggio. Il confronto mette a nudo la forza bruta di Meta quando lancia nuovi prodotti. L’impero di Zuckerberg, grazie alla sua rete di social, riesce a spingere qualsiasi nuova app verso risultati impensabili per la concorrenza.

CapCut, dopo i suoi primi tre giorni sul mercato, era al 14° posto nella classifica generale e al 10° tra le app non di gioco. Un risultato notevole, ma ancora lontano da quello di Edits. Nonostante l’ottimo esordio, Edits di Instagram ha ancora molta strada da fare per raggiungere la base utenti di CapCut. L’app di ByteDance, molto popolare tra i creator di TikTok, è stata lanciata ad aprile 2020 e da allora ha totalizzato 1,22 miliardi di download in tutto il mondo (Cina esclusa) tra iOS e Android.

Il feedback dei creator

Finora, Edits ha ricevuto reazioni contrastanti da parte dei creator. Molti hanno elogiato la facilità d’uso dell’app, le analisi integrate, l’assenza di pubblicità, il supporto per video 4K e l’esportazione senza watermark. Altri, invece, hanno fatto notare che manca ancora di alcune funzionalità offerte da CapCut, come i template e una vasta gamma di effetti di transizione.

Ma con il tempo, Edits potrebbe colmare il divario con CapCut e, chissà, introdurre un livello a pagamento come mezzo di monetizzazione o inserire annunci pubblicitari. Il potenziale c’è tutto.