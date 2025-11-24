Tim Cook rimarrà CEO Apple ancora per un po', chi il successore?

65 anni compiuti a inizio novembre, quasi 28 anni dei quali trascorsi al servizio della mela morsicata, Tim Cook potrebbe essere vicino a cedere il ruolo di CEO Apple, ma quanto vicino? Di recente sono trapelate indiscrezioni a proposito di un possibile passaggio del testimone a John Ternus già entro la prima metà del 2026, ma quasi certamente non sarà così.

CEO Apple: Tim Cook ancora alla guida

A scriverne è il solito Mark Gurman, forse l’insider più affidabile quando si tratta del gruppo di Cupertino. Nell’ultima newsletter Power On ha ribadito che internamente all’azienda le discussioni in merito al prossimo amministratore delegato sono in corso da anni, ma le dimissioni non sono dietro l’angolo: quasi certamente non tra gennaio e giungo 2026, come ipotizzato di recente dal Financial Times.

Sotto la guida di Cook, al timone dal 2011 (dopo la morte di Steve Jobs), Apple ha vissuto e ancora sta vivendo un periodo d’oro, riuscendo persino a mascherare le proprie lacune. Il caso più emblematico è quello del ritardo accumulato nei confronti della concorrenza sul fronte dell’intelligenza artificiale.

I suoi collaboratori lo descrivono come ancora entusiasta del lavoro e in ottimi rapporti sia con gli azionisti sia con il consiglio di amministrazione. Non ci sono indizi concreti che facciano pensare a dimissioni imminenti. Gurman non esclude che il report possa essere un’iniziativa voluta dall’azienda stessa per raccogliere feedback dal mercato su un possibile avvicendamento.

Chi è John Ternus? Il possibile successore

John Ternus, 49 anni, è l’attuale Senior Vice President della divisione Hardware Engineering. Si è unito ad Apple nel 2001. È ritenuto il candidato numero uno alla poltrona di CEO anche per via della sua età, che gli garantirebbe una longevità notevole a capo della mela morsicata.

È da lungo tempo molto stimato da Cook e dallo storico vicepresidente Jeff Williams (ora in pensione). Nel suo curriculum c’è il coordinamento dei progetti legati ad alcuni dei prodotti di maggior successo del marchio come quelli delle famiglie iPhone, iPad, Mac e AirPods.