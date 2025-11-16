Tim Cook lascerà il posto a John Ternus nel 2026?

Tim Cook potrebbe lasciare la guida di Apple nel 2026. Secondo le fonti del Financial Times, il consiglio di amministrazione e i dirigenti senior dell’azienda di Cupertino avrebbero già avviato i piani per la scelta del successore. Il principale candidato è John Ternus. Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, afferma che il cambio al vertice non è imminente.

John Ternus sostituirà Tim Cook?

Le indiscrezioni sui piani di successione circolano da diversi mesi. Tim Cook guida Apple da 14 anni, ovvero da agosto 2011, quando ha preso il posto di Steve Jobs (che morirà due mesi dopo). Il 1 novembre ha compiuto 65 anni, un’età che negli Stati Uniti viene considerata idonea al pensionamento.

Durante il suo “regno”, Apple ha annunciato numerosi prodotti e servizi che hanno permesso di incrementare la capitalizzazione di mercato da 350 miliardi di dollari ai 4.000 miliardi di dollari di oggi. Escludendo il visore Vision Pro, che è stato considerato un dispositivo di nicchia fin dal lancio, l’unico “passo falso” di Cook è rappresentato da Apple Intelligence, in particolare dal debutto mancato della nuova Siri.

Uno dei possibili successori era Jeff Williams (Chief Operating Officer), ma ha lasciato Apple a luglio. Il principale candidato è ora John Ternus, attuale responsabile del gruppo Hardware Engineering. È arrivato in Apple nel 2001 ed è uno dei dirigenti più giovani (50 anni), quindi potrebbe essere il futuro CEO per almeno 15 anni.

Secondo le fonti del Financial Times, l’azienda di Cupertino non svelerà il successore di Cook in occasione della pubblicazione dei risultati trimestrali a fine gennaio 2026, ma l’annuncio dovrebbe avvenire prima della WWDC di giugno o prima del lancio dei nuovi iPhone 18 a settembre.

Anche Mark Gurman, giornalista di Bloomberg molto informato sulle vicende di Apple, afferma che John Ternus sia il candidato principale, ma la nomina del nuovo CEO non è imminente, contrariamente a quanto riportato dal Financial Times.