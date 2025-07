Chi sostituirà Tim Cook alla guida di Apple?

Tim Cook non lascerà Apple a breve termine. Secondo Mark Gurman di Bloomberg dovrebbe rimanere alla guida dell’azienda di Cupertino per almeno cinque anni. Uno dei possibili successori (Jeff Williams) ha annunciato il suo pensionamento entro fine 2025. Al momento non è noto chi sarà il futuro CEO, ma c’è già il possibile candidato.

John Ternus è il più “papabile”

Dal 2011 ad oggi, Tim Cook ha ottenuto importanti successi sul mercato con l’introduzione di iPhone più grandi e nuovi prodotti, tra cui Apple Watch e AirPods. Da quando è diventato CEO, le azioni dell’azienda sono aumentate del 1.500%. Non c’è dunque nessun motivo per un addio a breve termine, ma prima o poi dovrà accadere (Cook compirà 65 anni il 1 novembre).

Nonostante i recenti “errori”, in particolare quelli nel campo dell’intelligenza artificiale, il consiglio di amministrazione crede che Cook sia la persona giusta per uscire da questa crisi temporanea. Quando lascerà il posto di CEO potrebbe però diventare il Presidente e sostituire Arthur D. Levinson (75 anni). Nel frattempo sono cambiati alcuni dirigenti senior.

Sabih Khan è il nuovo Chief Operating Officer al posto di Jeff Williams, mentre Kevan Parekh ha preso il posto di Luca Maestri come Chief Financial Officer. Altri dirigenti hanno superano i 60 anni, quindi dovranno essere sostituiti nei prossimi anni. Secondo Gurman, Apple ha sicuramente preparato un piano di emergenza per guidare l’azienda.

A breve termine verrebbe nominato un comitato composto dai dirigenti più vicini a Cook, tra cui Sabih Khan, Kevan Parekh e Deirdre O’Brien. A lungo termine, il principale candidato al ruolo di CEO è John Ternus (50 anni), responsabile della divisione hardware. L’ipotesi più remota (meno probabile) è assumere un CEO esterno, dopo aver acquisito un’azienda AI.