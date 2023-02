TIM fibra a 10 GBPS, quanto costa? Ecco perché conviene

TIM fibra non è un servizio come tutti gli altri. Non parliamo soltanto del vantaggio inerenti ai costi, ma di quello di poter avere una connessione Internet che arriva in download fino a 10 GPBS.

Certo, l’offerta dell’operatore non si limita soltanto a questo tipo di velocità di connessione, ma prevede altri piani tariffari con velocità diverse.

TIM fibra a 10 GBPS: quanto costa?

Quanto costa TIM fibra fino a 10 GBPS? Sicuramente non è economica come le altre offerte, poiché ammonta a 39,90 euro al mese con domiciliazione bancaria.

Nel costo è incluso quello del modem, che è di 5 euro al mese per 48 mesi. Per quanto riguarda il costo di attivazione, è pari a 19,90 euro una tantum e viene addebitato nella prima fattura.

I servizi che si ottengono con questo piano tariffario sono i seguenti:

internet illimitato fino a 10 GPBS;

modem TIM 10 GB ;

; servizi TIM Navigazione sempre attiva e Navigazione Sicura;

TIM Wi-Fi Garantito in tutta la casa;

chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali;

TIM Assistenza Immediata e Dedicata;

TIM Assistenza Soddisfatti e Garantiti;

Assistenza Imprevisti per la casa in regalo per un anno.

Per attivare l’offerta basta accedere QUI.

Le altre tariffe di TIM

Chi, invece, vuole spendere di meno, deve accontentarsi della velocità di connessione fino a 1 GBPS, che è pur sempre notevole e consente di guardare film e serie TV in streaming senza problemi di buffering.

La più economica è TIM Premium Base, che ha un costo mensile di 24,90 euro. Le chiamate, però, sono a consumo, non è previsto il modem in comodato d’uso e non ci sono vincoli di permanenza attivando online in questa pagina.

La seconda offerta è TIM WiFi Power Smart, il cui costo mensile è di 29,90 euro.

Le chiamate in questo caso sono illimitate verso tutti i numeri, il modem in comodato d’uso è il TIM HUB+ e, in regalo per un anno, l’Assistenza Imprevisti per la casa. Per attivarlo, cliccare su questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.