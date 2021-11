TIM, giornata di giubilo in Borsa (dopo anni di caduta)

Gli azionisti TIM stanno vivendo un gran lunedì. Tutto come previsto, del resto, fin da ieri sera: la proposta di acquisto da KKR ha portato immediato ed inevitabile entusiasmo nel titolo dopo che l'offerta è stata formalizzata e il CdA si è trovato a discuterne con fare immediato.

TIM, ottimo lunedì in Borsa

Il rialzo era inevitabile per un semplice motivo: l'offerta KKR alza in modo considerevole il valore teorico delle azioni poiché sul piatto c'è una proposta da oltre 0,5 euro cadauna. Il rialzo, che ha superato anche il 30% nei primi minuti di giornata, si è assestato poco sopra il 23% per un valore di 0,42 euro.

Benché possa sembrare una impennata vera e propria, occorre guardare retrospettivamente ad un titolo che era su questi valori già nel mese di marzo, salvo crollare senza soluzione di continuità fino all'offerta di ieri. Negli ultimi 3 anni il titolo era tuttavia sceso di ben oltre il 50%, il che rende il recupero odierno una mera frazione di quanto lasciato sulla strada giorno dopo giorno dal 2018 ad oggi.

Ciò che il titolo potrà e saprà fare in seguito dipenderà dall'esito della trattativa, dalle decisioni del CdA e dalle richieste del Governo. Agli investitori resta un lunedì che, più che guadagno, mette in portafoglio una speranza.