TIM offre ai clienti i contenuti di Apple Music e TV+

TIM ha annunciato l’avvio di una partnership con Apple che consente ai clienti mobile di sottoscrivere offerte con Apple Music incluso e ai clienti TIMVISION di accedere in promozione ai contenuti di Apple TV+. In tutte le offerte mobile è presente il profilo 5G ULTRA.

Nuove offerte TIM con Apple Music

Le offerte che includono Apple Music (quindi si risparmiano 10,99 euro/mese) sono TIM Giga & Music, TIM YOUNG & Music e TIM Mobile & Music. La prima è sicuramente quella più interessante (se lo smartphone viene usato esclusivamente per accedere ad Internet). TIM Giga & Music include traffico dati illimitato in Italia (6 GB/mese in Europa) con velocità massima fino a 2 Gbps. Il costo è 9,99 euro/mese, ma i primi tre mesi sono gratis.

L’attivazione è gratuita. Per i nuovi clienti è previsto anche il costo della SIM (10 euro): online (5 euro per attivazione e 5 euro di credito), nei negozi (9,99 euro per attivazione e 0,01 euro di credito). L’offerta prevede la domiciliazione del pagamento su carta di credito, conto corrente o Satispay con il servizio TIM Ricarica Automatica.

TIM YOUNG & Music è l’offerta per i clienti con età massima di 30 anni. Include minuti illimitati in Italia, 200 SMS e 250 GB di traffico dati (22 GB in Europa). Il costo è 16,99 euro/mese (9,99 euro/mese per i primi tre mesi). Il costo di attivazione per i nuovi clienti è 9,99 euro (gratis se attivata online) e 19,99 euro per i già clienti. Anche in questo caso è prevista la domiciliazione tramite TIM Ricarica Automatica.

Infine, TIM Mobile & Music include minuti illimitati in Italia, 200 SMS e 150 GB di traffico dati (28 GB in Europa). Il costo è 21,99 euro/mese (14,99 euro/mese per i primi tre mesi). Il costo di attivazione per i nuovi clienti è 9,99 euro (gratis se attivata online) e 19,99 euro per i già clienti. Per i nuovi clienti è previsto anche il costo della SIM (10 euro): online (5 euro per attivazione e 5 euro di credito), nei negozi (9,99 euro per attivazione e 0,01 euro di credito). Anche in questo caso è prevista la domiciliazione tramite TIM Ricarica Automatica.

È necessario associare l’account Apple. Tutte le offerte possono essere attivate anche da chi è già abbonato ad Apple Music. I clienti TIMVISION possono invece sfruttare uno sconto del 30% per i primi sei mesi di abbonamento ad Apple TV+ (costo di 9,99 euro/mese).