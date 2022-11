Tim tra Fibra e Pay TV: ecco le offerte

Tim ha creato offerte interessanti che comprendono Fibra e Pay TV, che non soltanto fanno risparmiare, ma garantiscono anche totale intrattenimento agli amanti dello streaming. Vediamole nei dettagli.

L’offerta Premium Base di Tim

Il profilo tariffario Premium Base di Tim è sicuramente quello più economico del provider: 24,90 euro al mese.

Nel pacchetto è compreso Internet illimitato fino a 1 GBPS e l’attivazione della linea a costo zero. Il modem è escluso, mentre le chiamate hanno un costo di 19 centesimi al minuto e uno scatto alla risposta di 19 centesimi.

Sia il modem che le chiamate illimitate sono un’esclusiva soltanto dei clienti mobile di Tim. L’offerta è attivabile a questo link.

Tim WiFi Power Smart

Il costo di Tim WiFi Power Smart è di 29,90 euro al mese e comprende le chiamate illimitate, il modem Tim Hub+ con Wi-Fi 6, la protezione da virus e malware e un’assicurazione gratuita per un anno sulla casa.

È presente anche un profilo tariffario pensato per i giovani sotto i 30 anni chiamato Tim WiFi Special Young, con cui avrà una connessione fino a 2,5 GBPS, chiamate a consumo e 6 mesi gratuiti di Amazon Prime Video.

Per attivare una delle due promozioni, accedere a questa pagina.

Tra Fibra e Pay TV: ecco l’offerta di Tim

Il binomio Fibra e Pay TV con Tim risulta essere vincente. Il provider offre, infatti, dei pacchetti da abbinare all’abbonamento fibra ottica.

Per tutti è compreso TimVision, il quale include Discovery+ e Eurosport Player, da godersi tramite il decoder TimVision Box.

Pagando 5 euro in più al mese si potrà ottenere Disney+, mentre con 10 euro un Piano Standard Netflix in qualità HD e con due accessi contemporaneamente.

Gli amanti di calcio e dello sport in generale potranno richiedere il pacchetto che comprende DAZN e Infinity+. Il costo? 24,99 euro al mese per i primi 6 mesi, che diventerà poi di 29,99 euro in quelli successivi.

Infine, con il pacchetto GOLD si potrà vedere tutto. Il costo è di 40,99 euro al mese per i primi 6 mesi, che passerà poi a 45,99 euro nei mesi successivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.