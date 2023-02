TIM down: problemi di connessione in diverse città

Molti utenti in diverse città italiane hanno segnalato rallentamenti o l’impossibilità di accedere ad Internet con TIM. In base al sito Downdetector, il problema dura da oltre tre ore. Nessun comunicato ufficiale dall’operatore. Su Twitter è in tendenza l’hashtag #timdown.

Problema tecnico per TIM

Il maggior numero delle segnalazioni arriva da utenti che si trovano nelle grandi città, ma il disservizio interessa anche le città più piccole. Qualcuno ha provato a cambiare i parametri di configurazione della rete, ad esempio inserendo i DNS di Google o Cloudflare, ma senza successo. Inutile anche riavviare il modem/router. Stranamente il funzionamento è “a singhiozzo”. Alcuni siti si aprono, anche se lentamente, mentre per altri non c’è nulla da fare (il browser mostra il messaggio “Impossibile contattare il server“).

La Polizia Postale ha escluso un attacco informatico, in quanto sarebbe esclusivamente un problema tecnico. Alcuni utenti hanno ipotizzato il solito rallentamento dovuto allo streaming delle partite di calcio, ma l’incontro Spezia-Napoli è terminato, quindi la causa è un’altra. Stasera c’è il derby di Milano. Se il disservizio non verrà risolto, molti tifosi non potranno vedere la partita.

Aggiornamento (ore 15:10): TIM ha comunicato di aver rilevato un problema di interconnessione internazionale e che sono in corso le analisi per la risoluzione del problema.

Aggiornamento (ore 15:25): NetBlocks ha rilevato un crollo della connettività del 26%.