TIME collabora con ElevenLabs per narrare gli articoli con l'AI

TIME ha stretto una partnership con ElevenLabs per aggiungere l’audio generato dall’AI alla sua piattaforma digitale. Ora i lettori potranno ascoltare alcuni articoli su TIME.com utilizzando la tecnologia Audio Native di ElevenLabs.

Burhan Hamid, CTO del TIME, ha guidato l’iniziativa dopo essersi messo in contatto con ElevenLabs a marzo 2023. “La loro tecnologia rende i nostri contenuti più coinvolgenti e accessibili“, ha dichiarato Hamid.

Contenuti del TIME fruibili in formato audio grazie all’AI

Questo è in linea con i recenti sforzi del TIME per ampliare la propria portata. Nel 2023 la testata ha eliminato il paywall, ritenendo che tutti debbano avere accesso a informazioni affidabili. Ora, con l’aggiunta di opzioni audio, il TIME intende rendere il suo giornalismo disponibile a un pubblico ancora più ampio. La celebre rivista ha appena annunciato anche una partnership strategica con OpenAI.

L’accordo consentirà a OpenAI di utilizzare i contenuti della rivista per addestrare ChatGPT, mentre il TIME potrà accedere ai suoi modelli AI. Do ut des.

Come funziona Audio Native di ElevenLabs

Audio Native di ElevenLabs non si limita a leggere il testo ad alta voce. Offre una narrazione simile a quella umana, voci personalizzate e può persino gestire pronunce specifiche di un brand. Il TIME avrà inoltre accesso a un dashboard per monitorare il coinvolgimento degli ascoltatori.

Questa partnership segna un cambiamento nel modo in cui i contenuti digitali potrebbero essere consumati in futuro. Con il miglioramento della tecnologia AI, potremmo vedere sempre più editori che offrono versioni audio dei loro articoli.

Ascoltare gli articoli? Why not!

L’adozione di questa tecnologia da parte del TIME potrebbe attirare nuovi lettori, compresi quelli con disabilità visive o con difficoltà di apprendimento. È un altro esempio di come l’iconica rivista continui ad adattarsi ai cambiamenti nel consumo dei media.

Per ora non sembra che un numero significativo di articoli su TIME.com abbia integrato il lettore AI di ElevenLabs. Tuttavia, man mano che questa funzione sarà diffusa, bisognerà vedere quale sarà la risposta dei lettori. Ascoltare gli articoli diventerà comune come leggerli?