Tinder rilancia con l'AI, i match musicali e gli speed date virtuali

È andato in scena l’evento Sparks 2026: Start Something New organizzato da Tinder per fare il punto della situazione e per annunciare le novità in arrivo sulla piattaforma. L’obiettivo è quello di favorire gli incontri con un’attenzione particolare alla sicurezza, provando al tempo stesso a rilanciare il servizio. E indovinate un po’ qual è lo strumento scelto per farlo: esatto, l’AI che anche in questo caso gioca un ruolo da protagonista.

Tra le new entry ci sono la Music Mode che agevola i match tra chi ha gusti musicali affini, l’Astrology Mode per chi crede nell’influenza delle stelle, Events per scoprire eventi ai quali partecipare nel mondo reale (inizialmente in fase beta a Los Angeles) e speed date virtuali per capire se la controparte interessa prima di decidere se incontrarla di persona. A questo si aggiungono gli avvisi mostrati in caso di linguaggio potenzialmente pericoloso e messaggi molesti.

L’intelligenza artificiale entra a gamba tesa anche nel processo di ricerca e selezione del partner con Chemistry che offre consigli mirati, Camera Roll Scan che aiuta a mostrare la propria personalità raccogliendo informazioni dalla galleria fotografica e Learning Mode per suggerimenti in tempo reale.

Alcune delle nuove funzionalità annunciate da Tinder rimarranno in un primo momento esclusive per territori come gli Stati Uniti e il Canada.

Gli incontri online non scaldano i più giovani

In questo periodo le piattaforme di dating stanno attraversando un momento di crisi. Dopo il boom registrato con chi oggi può anagraficamente considerarsi un adulto, i più giovani non sembrano così entusiasti al pensiero di cercare la propria anima gemella o un partner occasionale su un servizio dedicato, spesso il primo contatto e la conoscenza avvengono direttamente attraverso i stessi social network, su cui trascorrono gran parte del loro tempo online.