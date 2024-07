Tinder seleziona la foto profilo migliore con l'AI

Tinder sta introducendo una nuova funzione basata sull’intelligenza artificiale chiamata Suggeritore Foto (Photo Selector), progettata per aiutare gli utenti a selezionare le foto più lusinghiere per i loro profili. L’obiettivo di questa funzionalità è semplificare il processo di scelta delle immagini, offrendo una selezione diversificata e ottimizzata per aumentare le possibilità di trovare una corrispondenza.

Come Funziona il Suggeritore Foto (Photo Selector)

Per utilizzare il Suggeritore Foto, gli utenti devono scattare un selfie su Tinder e consentire all’applicazione di accedere alla galleria fotografica del dispositivo.

La nuova funzione AI di Tinder utilizza il riconoscimento facciale per raccogliere una selezione di immagini che l’utente può esaminare e aggiungere al proprio profilo. La selezione viene elaborata sul dispositivo, garantendo che la galleria fotografica dell’utente non venga caricata nei sistemi di Tinder, tutelando così la privacy degli utenti.

Secondo Tinder, lo scopo principale del Suggeritore Foto è aiutare gli utenti a concentrarsi sulla creazione di connessioni significative, risparmiando loro tempo nella creazione di profili di appuntamenti. Uno studio condotto dall’app su 7000 giovani tra i 18 e i 25 anni ha rivelato che i giovani single impiegano in media 33 minuti per selezionare la foto del profilo giusta da utilizzare.

La nuova funzione di Tinder per velocizzare la creazione del profilo

L’obiettivo della nuova funzione “Photo Selector” di Tinder è rendere più rapida e semplice la creazione di un profilo accattivante. Tuttavia, questa novità potrebbe non essere sufficiente a risolvere completamente il problema della cosiddetta “stanchezza da app di incontri” che molti utenti lamentano.

La selezione automatica della foto non risolve, infatti, le cause principali di questa stanchezza, come la fruizione passiva dei contenuti, la sensazione di inadeguatezza rispetto agli altri profili e la monotonia del swiping infinito.

Disponibilità e Lancio di Suggeritore Foto (Photo Selector)

Il Suggeritore Foto è disponibile per dispositivi con sistema operativo iOS e Android, con il lancio previsto negli Stati Uniti a partire da luglio. Il supporto per i mercati internazionali arriverà nel corso dell’estate, secondo quanto annunciato da Tinder.