Tineco FLOOR ONE S5 per aspirare e lavare in UNA sola passata: -220€

Uno sconto da prendere al volo se vuoi avverare i tuoi desideri e acquistare una Tineco Floor One S5. L’hai vista da tutte le parti perché i social sono impazziti per questo prodotto e c’è un motivo: è pazzesco. Con una sola passata puoi aspirare, lavare e asciugare i tuoi pavimenti per una pulizia senza freni.

Collegati su Amazon dove hai uno sconto di 200€ che ti aspetta, tutto merito del Black Friday 2023. Apri la pagina e aggiungilo al carrello, paghi appena 319€ e rimani entusiasta.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Tineco Floor One S5: l’aspirapolvere che non si ferma mai

Arriva a casa con la basetta di ricarica. Questo pezzo è indispensabile perché il realtà non solo ripristina la batteria della tua Tine Floor One S5 ma pulisce anche i rulli così tu non devi fare niente. L’unica cosa che ti viene richiesta? Di svuotare il contenitore.

Potente, portentosa e comodissima da usare. Con i sensori che integra ha la facoltà di riconoscere in automatico il grado di sporcizia e regolare potenza e acqua da utilizzare. Tu la accendi e via, pulisci tutta casa con una sola passata.

Non ti preoccupare perché non lava mica con acqua sporca: ci sono due contenitori, uno per quella di raccolta e una per quella pulita in cui puoi mettere il tuo detergente preferito.

35 minuti di autonomia che possono sembrare pochi ma bastano e avanzano.

Che altro dirti, non rimanere a bocca aperta. Collegati su Amazon dove acquisti la tua Tineco Floor One S5 a soli 319€ con sconto di duecento euro grazie al Black Friday.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.