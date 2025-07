Tineco FLOOR ONE S9 Artist a -300€ è l'AFFARE del Prime Day

Tra le migliaia di offerte del Prime Day, una in particolare farà felice chi sta cercando un aspirapolvere lavapavimenti senza filo davvero efficace per le pulizie quotidiane della casa: lo sconto di ben 300 euro sul modello Tineco FLOOR ONE S9 Artist. È tra i più apprezzati della categoria, come dimostra il voto medio superiore a 4/5 ottenuto da oltre 1.600 recensioni pubblicate sull’e-commerce.

Tineco FLOOR ONE S9 Artist in sconto di 300 euro

Si distingue per il design ispirato all’aurora boreale, che unisce tonalità celesti e colori vivaci. Il look però non è tutto: grazie alla potente aspirazione da 22 kPa e a una batteria che garantisce fino a 50 minuti di autonomia, assicura una pulizia profonda e continua, senza interruzioni. Il corpo è ultra sottile con design Lay-Flat a 180 gradi e spessore di soli 12,85 cm, per raggiungere facilmente gli spazi sotto letti, divani e mobili bassi. Ancora, il sistema di autopulizia FlashDry utilizza acqua calda per sciogliere le macchie lungo tutto il tubo, fino al rullo, seguito da un’asciugatura a 85 °C per mantenere l’interno sempre igienico. Infine, l’antigroviglio DualBlock combina un pettine che cattura efficacemente i peli e un raschietto lineare che rimuove l’acqua sporca, evitando ostruzioni e mantenendo il dispositivo sempre efficiente. Fai un salto su Amazon per scoprire tutti gli altri dettagli a proposito della scheda tecniche, delle specifiche e delle sua capacità.

Risparmia 300 euro e acquista Tineco FLOOR ONE S9 Artist al suo prezzo minimo di 599 euro, non è mai stato così conveniente da quando è in vendita. La disponibilità è immediata, lo sconto è applicato in automatico e se lo ordini subito arriverà a casa tua entro pochi giorni.

L’evento organizzato da Amazon è ormai quasi agli sgoccioli: Prime Day 2025 terminerà ufficialmente domani, venerdì 11 luglio. Le promozioni continuano comunque a essere aggiornate e restano valide solo per gli utenti Prime. Se non sei ancora iscritto, puoi accedere a tutte le offerte attivando gratuitamente la prova di 30 giorni, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento.