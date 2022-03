Tiscali alza l'asticella sul cloud: tutte le novità

Nuova piattaforma, nuovo gestionale e nuova scommessa al rialzo: Tiscali punta forte sul cloud mettendo sul piatto l’esperienza e la qualità del gruppo per alzare l’asticella in un settore – quello dei servizi shared hosting in cloud – nel quale il gruppo fondato da Renato Soru intravede forti margini ulteriori di sviluppo.

La sede storica di Sa Illetta (Cagliari) è il centro operativo del data center su cui è basato il servizio. Tiscali vanta un lungo percorso di innovazione e su questo centro conta certificazioni di qualità ottenute tanto nella gestione dei servizi IT, quanto nella sicurezza delle informazioni, quanto ancora in termini di business continuity, gestione dei processi e gestione ambientale. La materia è stata affrontata dunque già in ogni direzione ed il gruppo è pronto con la nuova piattaforma ad intraprendere un nuovo processo evolutivo.

Tiscali, all-in sul cloud

Così Andrea Podda, responsabile Network e Vendite di Tiscali:

Per reingegnerizzare i nostri servizi Saas (software as a service) e Iaas (Infrastructure as a service) ci siamo affidati alla tecnologia di Whmcs e Plesk, ovvero le migliori esistenti sul mercato mondiale dei domini e dell’hosting. Ma non ci siamo limitati solamente alla parte software. Abbiamo completamente rinnovato anche la parte hardware, facendo investimenti importanti per l’ammodernamento della piattaforma con l’acquisto di nuovi server.

Nuovo software e nuovo hardware, ossia nuove prerogative per nuove performance. L’ambizione è quella di trasformare Tiscali Domini e Hosting in un vero e proprio riferimento di eccellenza per il mondo business: alla semplicità della piattaforma (con già preinstallate centinaia di applicazioni proprie della libreria Softaculous), si aggiungono strumenti essenziali quali WordPress, Joomla, Drupal, Magento e Prestashop, il tutto coniugando un livello qualitativo ancor più importante al netto di costi accessibili per un compromesso virtuoso:

Il cambio di piattaforma ci consente di erogare servizi cloud che soddisfano i più alti standard di mercato in termini di sicurezza ed efficienza con tariffe concorrenziali. Ma ciò che ci differenzia dagli altri competitor è la qualità dell’assistenza clienti, che sarà assicurata direttamente e con tempestività dai nostri ingegneri e non da strutture esterne.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale, ove è possibile individuare altresì offerte e dettagli delle singole soluzioni accessibili. Le novità sono però soprattutto nel servizio: tecnologie più performanti ed un forte impegno sull’assistenza intendono distinguere Tiscali rispetto alla concorrenza, così da tendere la mano all’utenza, con tutti i vantaggi di un servizio made in Italy nel quale localizzazione, contatto e qualità diventano elementi fondamentali di riconoscibile qualità.

