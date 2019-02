Tiscali Mail: impossibile registrare nuovi account

Cosa sta succedendo alla mail di Tiscali? Secondo quanto indicato in una segnalazione ricevuta, infatti, da un paio di settimane sarebbe impossibile registrare nuovi account, il che impedisce pertanto di poter aprire una nuova casella Tiscali Mail (@tiscali.it). Scopriamo questo problema grazie alla preoccupata segnalazione di Thomas Tosatti:

@Open_gol @puntotweet @TomsHWItalia ormai è più di 2 settimane che non si possono più creare nuove caselle di posta elettronica #tiscali.it, prima la pagina di registrazione dava errore e adesso hanno tolto il collegamento ad essa.

Che stia per chiudere questo storico servizio?? — Thomas Tosatti (@tosattithomas) February 16, 2019

A seguito di questa segnalazione abbiamo quindi portato avanti specifiche verifiche.

Cosa succede a Tiscali Mail?

Anzitutto abbiamo verificato il problema: abbiamo tentato anzitutto di registrare una casella di posta sul sito della webmail, ma la cosa non è di fatto possibile: esattamente come da segnalazione, infatti, il link verso il modulo di registrazione non risulta più essere accessibile. Abbiamo così tentato la registrazione tramite app Tiscali, ma il risultato è stato simile: errore.

Il primo passo per tentare di avere informazioni è stato quindi nella richiesta all’assistenza. Per procedere occorre andare sulla pagina Facebook dedicata ed inviare un messaggio privato. Il problema è che l’assistente (con tutta evidenza un bot) per poter agire richiede una casella di posta @tiscali.it per l’identificazione dell’utente. Non possedendo caselle di posta, ma volendo sapere perché non sia possibile registrarne di nuove, non è stato possibile proseguire: vicolo cieco.

A questo punto, non potendo avere informazioni specifiche dall’assistenza, ci siamo rivolti ad uno dei pochi contatti disponibili. Ottenendo questa risposta:

Buongiorno.

Le confermo che il servizio di attivazione di nuovi indirizzi email è momentaneamente sospeso per motivi tecnici. Non so però indicarle quando verrò ripristinato.

La sospensione della registrazione di nuove caselle di posta Tiscali è quindi confermata. Nella risposta viene inoltre usato il termine “momentaneamente“, benché il problema perduri ormai da tempo. Dietro l’ultima frase, infine, non sembra celarsi la possibilità di una chiusura definitiva, ma al tempo stesso due settimane di sospensione delle registrazioni sono un fattore sicuramente preoccupante. Ed in ogni caso non è al momento possibile sapere quando il servizio sarà ripristinato.