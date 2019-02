Gmail e l'utilità del click col tasto destro

La posta elettronica di Gmail è stata di recente oggetto di alcune importanti novità introdotte da Google, a livello estetico e funzionale, con l’elenco destinato ad allungarsi entro le prossime settimane. A renderlo noto un post comparso sul blog ufficiale dedicato alla G Suite, che annuncia il debutto di un più completo menu contestuale mostrato agli utenti in seguito a un click con il tasto destro del mouse su uno dei messaggi presenti nella inbox.

Gmail, basta un click (destro)

Lo screenshot allegato di seguito riassume i pochi comandi attualmente visualizzati in seguito al click. Stiamo ovviamente facendo riferimento alla versione della piattaforma accessibile da browser desktop. Al momento le uniche feature attivabili direttamente con questa modalità riguardano lo spostamento dell’email in una delle schede esistenti, la sua archiviazione, la possibilità di aggiungere l’etichetta “da leggere” così da recuperare il messaggio in un secondo momento e infine la sua eliminazione per inviarla nel cestino.

È sufficiente dare un’occhiata all’immagine qui sotto per capire come il numero delle opzioni sia destinato a moltiplicarsi con l’inclusione di comandi per inoltrare, silenziare (snooze), trovare tutte le email provenienti dallo stesso mittente e altro ancora. Il primo degli screenshot fa riferimento alla casella di chi ha scelto di raggruppare i messaggi scambiati con gli stessi destinatari all’interno di conversazioni.

Qualche differenza per chi invece ha optato per gestire le email in modo più tradizionale, mantenendo separate tutte quelle ricevute. Il parametro può essere modificato in qualsiasi momento all’interno delle impostazioni.

Come reso noto da Google nel suo post di presentazione della novità, il rollout inizia nella giornata di oggi per coloro che hanno scelto il rilascio rapido delle nuove feature. Per tutti gli altri, professionisti e consumer, sarà invece graduale a partire dal 22 febbraio. In ogni caso non ci sarà da attendere molto prima di poterne far uso.