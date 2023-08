Tiscali Mobile: disservizio risolto, cosa è successo?

Negli ultimi giorni abbiamo seguito i problemi di Tiscali Mobile, osservando un down che è durato addirittura quattro giorni in diverse parti di Italia, rendendo le SIM dell’operatore mobile virtuale inutilizzabili per la navigazione su Internet e, in certi casi, anche l’invio di chiamate. Tiscali Italia ha comunicato ieri, 23 agosto 2023, di avere risolto ufficialmente il disguido tecnico, spiegando le cause dei disservizi ai consumatori.

Tiscali Mobile risolve disservizi, ma cosa è successo?

L’operatore virtuale basato su rete TIM ha inviato un messaggio alla nostra redazione e ai consumatori comunicando ufficialmente nel dettaglio tutte le ragioni del disservizio diffuso a livello nazionale. Di seguito le parti più importanti del messaggio: “Da sabato 19 a lunedì 21 agosto 2023, si è verificato un guasto su un hardware Tiscali che consente la comunicazione con TIM per l’autorizzazione all’utilizzo di dati e voce dei clienti attivi con SIM Mobili Tiscali. Ne è conseguito un rilevante degrado delle prestazioni di navigazione e di fonia di una parte dei nostri clienti che si sono legittimamente rivolti a noi per segnalare l’accaduto e richiedere il ripristino dei servizi. I nostri tecnici informatici si sono prontamente adoperati per identificare il problema, risolto nella serata di lunedì 21 agosto 2023. Martedì 22 agosto 2023 tutte le SIM sono tornate a funzionare correttamente consentendo la navigazione al massimo delle prestazioni nonché i servizi di fonia. […] Al disservizio causato da un problema sui nostri sistemi informativi non corrisponde alcun problema societario: chiediamo a coloro che hanno riportate notizie fuorvianti di volerle prontamente correggere per evitare infondati allarmismi fra i clienti”.

Insomma, i timori – anche da noi ripresi – per problemi analoghi a quanto visto con Rabona Mobile non sono autentici. I consumatori che hanno avuto paura di perdere la possibilità di utilizzare per mesi la propria SIM dormire sonni tranquilli: Tiscali Mobile è di nuovo attiva e si è trattato di problemi improvvisi la cui soluzione ha richiesto un po’ più tempo del previsto per essere trovata.