Tiscali Mobile down da diversi giorni: cosa sta succedendo?

Alcuni operatori virtuali italiani in questo periodo stanno osservando malfunzionamenti continui delle proprie reti: lo scorso luglio abbiamo parlato, ad esempio, dello stato critico di Rabona Mobile, MVNO basato su rete Vodafone che da mesi non permette di navigare su Internet, inviare SMS o chiamare altri numeri. In queste ore, invece, è Tiscali Mobile a finire sotto la luce dei riflettori a causa di problemi con Internet che persistono da quattro giorni.

Problemi per Tiscali Mobile: che succede?

Le segnalazioni dei clienti Tiscali Mobile stanno aumentando in questi giorni, e non riguardano soltanto l’Italia: anche dall’estero giungono segnalazioni di disservizi per la rete 4G, confermando che l’unico standard utilizzabile attualmente è il 2G, a velocità estremamente basse. Anche nelle pagine social dell’operatore non mancano report negativi e, in alcuni casi, si parla anche di criticità riguardanti le chiamate. Insomma, si sta ripetendo la stessa esperienza dei clienti Rabona Mobile.

Tiscali Mobile ha risposto tramite il servizio di Customer Care che si tratta di un “inconveniente temporaneo generalizzato” su cui stanno già intervenendo. L’operatore virtuale basato su rete mobile TIM è l’unico, al momento, a registrare disservizi tra i vari legati al principale operatore italiano. Di conseguenza, viene difficile pensare che si tratti di disguidi relativi all’infrastruttura in toto. Per questa ragione, sarà meglio osservare attentamente l’evoluzione della vicenda in quanto, potenzialmente, potrebbe trattarsi del medesimo problema visto con Rabona, ovvero un mancato raggiungimento di accordi tra MVNO e fornitore della rete.