Rabona Mobile, in che stato si trova l'operatore?

Rabona Mobile è da oramai quattro mesi che non opera correttamente. L’operatore mobile ad aprile ha perso la connessione Internet, mentre gli SMS non funzionano dallo scorso marzo 2023. Si tratta di una situazione critica, dovuta al contenzioso tra Rabona Mobile, il fornitore di rete Vodafone e l’aggregatore Plintron. In che stato si trova la discussione tra le parti a luglio 2023?

La situazione di Rabona Mobile

Secondo quanto ripreso anche dai colleghi di MondoMobileWeb, ora la vicenda è finita al Tribunale di Milano, con Rabona Mobile che ha presentato un ricorso cautelare contro il cronoprogramma di distacco unilaterale dei servizi operato da Plintron Italy. Il 4 luglio 2023 sarebbe dovuto avvenire il distacco dei servizi ma, grazie alla decisione del Tribunale, ciò non avverrà. Si tratta comunque di un provvedimento cautelare in attesa che Plintron e Vodafone si facciano sentire in udienza.

Nel frattempo, sorprendentemente è possibile ancora acquistare SIM Rabona Mobile nonostante esse non permettano di chiamare altri numeri, inviare SMS e navigare su Internet. L’unico motivo per averle all’interno del proprio telefono ora è per ricevere chiamate ed SMS in entrata, in quanto i gestori dell’operatore devono ancora determinare il futuro delle operazioni.

In particolare, lo scorso aprile l’operatore virtuale ha rassicurato i rivenditori sullo stato di salute dell’azienda, affermando che sta lavorando per risolvere ogni problematica. Pertanto, ora non resta che attendere i risvolti in tribunale della questione.