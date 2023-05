Rabona Mobile: niente Internet da un mese, che succede?

Se da un lato Iliad si conferma l’operatore telefonico più amato in Italia, nonostante i disservizi sulla rete mobile ai quali gli utenti hanno assistito a inizio maggio 2023, dall’altro i clienti Rabona Mobile si trovano nel caos più totale a causa del malfunzionamento della connessione a Internet da un mese e degli SMS da ben due mesi. L’operatore virtuale in che situazione si trova? Perché sussistono questi problemi tecnici?

Rabona Mobile nel caos

Come riportato da MondoMobileWeb, i disguidi non sarebbero correlati a problemi delle antenne o altre criticità nell’infrastruttura usata, ovvero quella di Vodafone Italia. Al contrario, sarebbe stato proprio l’operatore di origine britannica a sospendere gradualmente i servizi a causa dell’inadempimento contrattuale da parte dei gestori di Rabona Mobile.

Nello specifico, si sarebbero verificate divergenze contrattuali tra Rabona Mobile e Vodafone Italia lo scorso novembre 2022, che avrebbero infine portato Vodafone a confermare la necessità di sospendere gradualmente i servizi di rete fino alla loro completa cessazione.

In tutto ciò, Rabona Mobile sta comunque lavorando senza sosta – almeno stando alle dichiarazioni sul blog ufficiale – per riportare i servizi alla normalità. A oggi, però, ancora non vi sono buone nuove e, presto, anche le chiamate potrebbero smettere di funzionare. Nel frattempo, molti punti vendita hanno sospeso la vendita di SIM.

Il futuro di Rabona Mobile e dei clienti è quindi incerto: riusciranno i gestori a rimettere in sesto il servizio, o i consumatori si troveranno costretti a cambiare operatore e abbandonare le loro SIM low-cost basate sull’operatore virtuale dai piani tariffari a sfondo calcistico?