Samsung Galaxy A25 al 39% in meno su Amazon è un AFFARE OTTIMO

Se stai cercando un nuovo telefono è proprio giunto il momento di procedere con l’acquisto, poiché le offerte del momento di Amazon sono davvero imperdibili. Appartenente alla fascia media, Samsung Galaxy A25 ti sta aspettando sul portale di e-commerce americano al 39% in meno grazie a una offerta speciale, accompagnata dalla consegna gratuita in un giorno ai clienti Prime!

Samsung Galaxy A25: specifiche e dettagli offerta Amazon

La promozione Amazon riguarda, per l’esattezza, il modello con 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione interna. Samsung Galaxy A25 5G racchiude poi sotto la scocca il processore Exynos 1280, lo slot per scheda microSD per l’espansione della memoria interna e una batteria da 5.000 mAh per un’autonomia da urlo, grazie anche alla ricarica Ultra-Rapida.

Frontalmente si fa vedere il meraviglioso schermo Super AMOLED da 6,5 pollici FullHD+, ottima soluzione per vedere immagini nitide e colori vividi anche nelle condizioni di luce più ostiche, grazie alla retroilluminazione fino a 1000 nit. Si aggiunge poi la funzione Vision Booster che ottimizza la visibilità all’aperto. Il comparto fotocamera si compone infine di un sensore principale posteriore da 50 megapixel, altre due lenti sul retro, e una frontale da 13 MP.

Il cartellino da pagare in queste ore è pari a 193,99 euro al posto di 319 euro, per un taglio del 39%. La consegna avviene senza costi aggiuntivi se sei abbonato a Prime e il pagamento può essere anche dilazionato in più mensilità con Cofidis, previa approvazione del profilo.