Google annuncia la Game Dashboard per Chromebook

Google ha annunciato una nuova funzionalità per Chromebook e Chromebook Plus, in particolare per i modelli con una dotazione hardware che permette l’accesso al cloud gaming. Grazie alla Game Dashboard, gli utenti troveranno tutti i controlli in un’unica interfaccia. Tra i nuovi notebook c’è il Chromebook Plus 516 GE di Acer. L’azienda di Mountain View porterà inoltre sui Chromebook Plus nuove funzionalità IA.

Game Dashboard e Acer Chromebook Plus 516 GE

All’inizio di ottobre 2022, Google aveva annunciato i primi Chromebook per il cloud gaming per dimostrare che ChromeOS può essere un’ottima alternativa a Windows nell’esecuzione dei giochi in streaming. Gli utenti possono accedere ai servizi offerti da Microsoft, NVIDIA e Amazon (Google ha chiuso il suo Stadia).

Per offrire nuove opzioni di personalizzazione è stata introdotta la Game Dashboard, una semplice interfaccia che permette agli utenti di eseguire varie azioni durante il gioco, sia con titoli Android che titoli di servizi esterni. Oltre alla possibilità di cambiare la dimensione della finestra, nascondere la toolbar e catturare screenshot, Game Dashboard offre due funzionalità aggiuntive.

La prima consente di mappare i controlli touch sulla tastiera. La seconda permette invece di registrare i gameplay con la voce del giocatore che possono essere caricati su YouTube o condivisi con gli amici.

Uno di primi notebook con la Game Dashboard (quelli già in vendita riceveranno un aggiornamento) è il nuovo Acer Chromebook Plus 516 GE con schermo da 16 pollici (2560×1600 pixel a 120 Hz), processori Intel Core 5 120U o Core 7 150U, fino a 16 GB di RAM e SSD fino a 2 TB. Sarà in vendita negli Stati Uniti al prezzo di 699,99 dollari. La pagina del prodotto è anche in italiano, quindi arriverà sicuramente nel nostro paese.