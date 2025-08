Apple MacBook Air M4: pezzo stracciato su eBay adesso

Il nuovissimo Apple MacBook Air M4 è la soluzione perfetta per chi cerca un laptop estremamente portatile e silenzioso che però strizzi l’occhio a prestazioni e autonomia. Oggi questo gioiellino strizza anche l’occhio al prezzo. Infatti, lo trovi solo su eBay a un prezzo decisamente stracciato. Acquistalo adesso a soli 922,90 euro, invece di 1249 euro.

Ottieni questo incredibile risparmio inserendo il Coupon TECHAUG25 nell’apposita sezione dei Codici Sconto che trovi alla pagina dei metodi di pagamento. Una volta attivato il voucher otterrai immediatamente il 5% di extra sconto che si applicherà al check out, direttamente sul prezzo già in promozione che è di 967,90 euro.

La consegna gratuita è inclusa in questa super offerta. Inoltre, potrai anche pagare questo ordine in 3 comode rate a tasso zero con PayPal o Klarna.

Apple MacBook Air M4: la potenza sempre con te

Apple MacBook Air M4 è l’emblema della portabilità, ma senza rinunciare alla potenza. Infatti, essendo ora dotato del nuovo chip Apple M4, potrai fare veramente di tutto. Sfrutta anche app e giochi processocentrici senza alcuna limitazione. Oggi lo trovi in promozione a soli 922,90 euro!

La batteria è in grado di raggiungere le 18 ore di autonomia durante un utilizzo costante e senza limiti. Il display Liquid Retina da 13 pollici è davvero speciale perché unisce l’estrema portabilità delle sue dimensioni alla piacevolezza di non perderti nemmeno un particolare dalle immagini.

La tastiera è estremamente confortevole, adatta per lavorare in mobilità senza alcuna fatica. La corsa dei tasti e la loro dimensione sono state pensate per un’esperienza utente professionale e piacevole, in grado di migliorare la produttività. Cosa stai aspettando? Ordinalo subito a soli 922,90 euro con TECHAUG25.