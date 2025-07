Risparmia 250€ sul nuovo MacBook Air con Apple M4

Il forte sconto di 250 euro sul listino della mela morsicata sta rendendo il nuovo MacBook Air più conveniente che mai. È merito dell’offerta di Amazon che vede protagonista il laptop di Cupertino, progettato per la produttività e non solo. Si tratta della versione con display Liquid Retina da 15,3 pollici (2880×1864 pixel). Il sistema operativo è ovviamente macOS, pronto a ricevere l’aggiornamento alla versione Tahoe 26.

MacBook Air da 15 pollici con chip Apple M4

Il cuore pulsante è costituito dal chip Apple M4 con CPU 10‑core, GPU 10-core e Neural Engine 16-core, affiancato da 16 GB di memoria unificata e da un’unità SSD da 256 GB per l’archiviazione. Ci sono poi la porta MagSafe 3, il jack cuffie da 3,5 mm, due porte Thunderbolt 4 (USB‑C), l’uscita DisplayPort 1.4, gli altoparlanti con Dolby Digital Plus e Dolby Atmos, la tastiera Magic Keyboard con Touch ID, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, il track­pad Force Touch e la videocamera Center Stage da 12 megapixel. La batteria in dotazione ha un’autonomia che arriva a 18 ore di streaming video e supporta la ricarica rapida da 70 W con alimentatore USB-C. Scopri di più nella scheda tecnica.

Approfittando dello sconto di 250 euro rispetto al listino ufficiale, in questo momento puoi mettere sulla tua scrivania il nuovo MacBook Air da 15,3 pollici al prezzo di 1.299 euro (invece di 1.549 euro). La colorazione è Argento.

Non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici promozionali, la riduzione della spesa è automatica. Se lo ordini adesso arriverà domani con la consegna gratis. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon, per il massimo dell’affidabilità.