Su TivùSat, la piattaforma di intrattenimento satellitare con parabola e decoder, si è acceso un nuovo canale. Ad aggiungersi alla già ricca numerazione è Giornale Radio, sintonizzabile ora alla LCN 613 del telecomando. Si tratta di un canale radiofonico incentrato sulle notizie di attualità.

Il nuovo canale su TivùSat

Vediamo la lista canali di TivùSat aggiornata con incluso il nuovo canale Giornale Radio alla LCN 613.

1 Rai 1

2 Rai 2

3 Rai 3

4 Rete 4 HD

5 Canale 5 HD

6 Italia 1 HD

7 La7 HD

8 Tv8 HD

9 Nove HD

10 Rai 4

11 Iris HD

12 La 5 HD

13 Rai 5

14 Rai Movie

15 Rai Premium

16 Italia 2 HD

17 Mediaset Extra HD

18 TV2000 HD

19 Cielo HD

20 Mediaset 20 HD

21 Rai Sport

22 Focus HD

23 Rai Storia

24 Rai News 24

25 TgCom 24 HD

26 Italiana Powered by Rai

27 TwentySeven HD

28 Dmax HD

29 La7 Cinema HD

30 We Do Movies

31 Real Time HD

33 Food Network HD

34 Cine 34 HD

35 Radio Italia Tv HD

36 RTL 102.5 Tv HD

37 Discovery HD

38 Giallo HD

39 Top Crime HD

40 Boing HD

41 Cartoonito HD

42 Rai Gulp

43 Rai Yoyo

47 Super! HD

48 Arte HD

49 Mezzo

50 RDS Social TV HD

51 Equ Tv HD

52 ACI Sport Tv HD

54 Sportitalia Solo Calcio HD

55 Marcopolo Travel Tv

56 HGTV HD

58 Euronews Italian

59 Discovery Turbo HD

60 We Do Big Stories HD

62 RTL 102.5 Caliente HD

63 Radio Italia Live HD

64 Radio Kiss Kiss Tv HD

65 Radio Zeta Tv HD

66 Radio Freccia Tv HD

67 Radio Monte Carlo Tv HD

68 Virgin Radio Tv HD

69 France 24 HD English

70 BBC News Europe

71 Al Jazeera English HD

72 TRT World HD

73 NHK World HD

74 Freedom

75 France 24 HD Français

76 Dim Tv

77 Al Jazeera HD

79 Sonlife Broadcasting Network

81 CNBC Europe HD

82 Bloomberg European Tv

83 Daystar HD

85 DW – Deutsche Welle HD

86 Euronews HD English

87 CGTN HD

88 CGTN Documentary HD

89 Senato Italiano HD

90 Camera dei Deputati

91 KBS World HD

92 CCTV 4 HD

94 Svoboda Tv

95 Svoboda News

96 Svoboda Plus

97 Russia’s Future

98 Belarus Tomorrow

99 Gordon Live

187 CGTN

202 Rai Radio 2 Visual

210 Rai 4K

220 Museum 4K

222 MyZen 4K

223 Insight UHD

225 TravelXP 4K

230 Hot Bird 4k

301 Rai 3 TGR Valle d’Aosta

302 Rai 3 TGR Piemonte

303 Rai 3 TGR Liguria

304 Rai 3 TGR Lombardia

305 Rai 3 TGR Veneto

306 Rai 3 TGR Alto Adige

307 Rai 3 TGR Trentino

308 Rai Südtirol

309 Rai 3 TGR Friuli Venezia Giulia

310 Rai 3 TGR FVG Bis

311 Rai 3 TGR Emilia Romagna

312 Rai 3 TGR Toscana

313 Rai 3 TGR Marche

314 Rai 3 TGR Umbria

315 Rai 3 TGR Lazio

316 Rai 3 TGR Abruzzo

317 Rai 3 TGR Molise

318 Rai 3 TGR Campania

319 Rai 3 TGR Puglia

320 Rai 3 TGR Basilicata

321 Rai 3 TGR Calabria

322 Rai 3 TGR Sardegna

323 Rai 3 TGR Sicilia

412 Teleradio Pace HD

413 Sender Neu Jerusalem

420 People Tv – Rete 7 HD

422 Telecupole

444 Horse Tv HD

445 Padre Pio Tv HD

447 BeJoy Kids

454 Parole di Vita

500 Tivù La Guida

550 San Marino Rtv HD

601 Rai Radio 1

602 Rai Radio 2

603 Rai Radio 3

604 Rai Isoradio

605 Rai GR Parlamento

606 Rai Radio 1 Sport

607 Rai Radio 3 Classica

608 RDS

609 DimSuono Roma

610 RTL 102.5

611 Radio Zeta

612 Radio Freccia

613 Giornale Radio

615 Radio 105

616 Virgin Radio

617 R101

618 Radio Monte Carlo

619 Rai Radio Südtirol

620 Radio Italia s.m.i.

621 M2O

622 Radio Capital

623 Radio DeeJay

624 Radio 24

625 DiscoRadio

626 Radio Onda d’Urto

627 Anni 60

629 Radio Supersound

630 Radio Margherita

631 Radio Number One

633 Radio Maria

634 Radio Mater

635 Popolare

636 Rai No Name Radio

637 Rai Radio Tutta Italiana

638 Rai Radio Techetè

639 Rai Radio Kids

640 Rai Radio Live Napoli

641 Rai Radio 1 L’Ora della Venezia Giulia

642 Rai Radio Trst A

643 Radio Kiss Kiss

644 Radio Sportiva

645 RVS Accendi la Speranza

646 Canzoni Napoletane

656 RFI Francais

661 Swiss Pop

662 Swiss Jazz

663 Swiss Classica

667 DW-FM02

669 DW08

670 DW09

701 Uninettuno University Tv

815 Vatican Media Europa HD

819 Videolina HD

822 Tele Sardegna HD

832 TvA Vicenza

868 Arte In Channel HD

Nel frattempo anche le frequenze del digitale terrestre si sono aggiornate con diverse novità.