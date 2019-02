TomTom con Microsoft: localizzazione e cloud

Siamo soliti pensare alle tecnologie di localizzazione quasi esclusivamente per le loro applicazioni legate all’ambito consumer, ad esempio quelle che quotidianamente utilizziamo al fine di ottenere le indicazioni migliori per spostarci dal punto A al punto B. Ce n’è però una moltitudine che interessa il settore enterprise ed è a questo target che si rivolge la partnership siglata nel 2016 fra TomTom e Microsoft, rafforzata oggi con l’annuncio di un’integrazione ancora più profonda tra le parti.

Il nuovo accordo prevede l’impiego dei dati relativi a mappatura e traffico raccolti e organizzati da TomTom all’interno dei servizi cloud messi a disposizione dal gruppo di Redmond. L’azienda olandese sarà dunque il provider principale per quanto riguarda i sistemi legati alla localizzazione distribuiti attraverso l’infrastruttura di Azure o messi disposizione mediante Bing Maps. Al tempo stesso, TomTom sceglie Azure come piattaforma per la gestione del proprio business legato alla nuvola. Queste le parole attribuite ad Anders Truelsen, Managing Director di TomTom Enterprise.

TomTom è orgogliosa della relazione costruita con Microsoft per offrire ai clienti Azure la possibilità di realizzare applicazioni di localizzazione. Guardiamo avanti per potenziare la collaborazione rendendo accessibili le nostre tecnologie a un pubblico ancora più vasto. Siamo entusiasti per esser stati scelti come provider dei dati di localizzazione alla base dei servizi di mappatura per prodotti Microsoft come Bing, Cortana, Windows e per le altre innovazioni che saranno frutto della partnership.