Tool AI per licenziare i dipendenti: denuncia per Meta

Meta ha usato tool AI per scegliere le persone da licenziare, considerando diversi fattori, tra cui disabilità e assenze per malattia. Questa è l’accusa di 26 dipendenti che hanno presentato una denuncia (PDF) contro l’azienda di Menlo Park in California. Meta ha sottolineato che le decisioni sono fatte da umani.

Licenziamenti discriminatori

Meta ha annunciato una riduzione della forza lavoro del 10% (circa 8.000 dipendenti) a partire dal mese di maggio e ha sospeso le assunzioni per circa 6.000 ruoli. L’azienda di Menlo Park ha deciso di ridurre i costi e investire maggiormente nell’intelligenza artificiale, tra cui la costruzione di data center.

In base alla denuncia presentata da 26 dipendenti, che perderanno il lavoro il 22 luglio, Meta ha usato tool AI per scegliere chi licenziare. Nella denuncia è scritto:

Meta non ha compilato l’elenco dei licenziamenti attraverso il giudizio ponderato dei manager che conoscevano il lavoro. Al contrario, Meta ha utilizzato una costellazione di sistemi interni di intelligenza artificiale, tra cui un sistema denominato internamente “Metamate”, agenti “secondo cervello” addestrati dai dipendenti, dati di monitoraggio della digitazione e dell’attività, dashboard di utilizzo dei token AI e classificazione e calibrazione delle prestazioni assistite da algoritmi, per valutare, classificare e selezionare i dipendenti da includere nell’elenco.

I dipendenti con disabilità e assenti per malattia, maternità o perché dovevano assistere familiari hanno ovviamente punteggi bassi nell’uso dei token AI, quindi sono finiti nell’elenco dei licenziamenti, come i 26 dipendenti che hanno presentato la denuncia. I tool AI non hanno considerato questi fattori, per cui la decisione di Meta è discriminatoria.

Un portavoce dell’azienda di Menlo Park ha dichiarato:

Queste affermazioni sono prive di fondamento e non si basano sui fatti. La gestione della forza lavoro e le decisioni organizzative sono state e sono prese da persone, non dall’AI.

Secondo i 26 dipendenti, Meta ha violato numerose leggi federali e statali, tra cui Family and Medical Leave Act, Pregnancy Discrimination Act, Americans with Disabilities Act, Pregnant Workers Fairness Act e California Fair Employment and Housing Act. Il giudice dovrebbe bloccare i licenziamenti per consentire un controllo esterno della procedura e la risoluzione delle rivendicazioni tramite arbitrato.