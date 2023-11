Top 5 notebook in sconto nel Black Friday 2023

L’inizio della Settimana del Black Friday su Amazon porta con sé la tradizionale ondata di offerte: abbiamo passato in rassegna il catalogo dell’e-commerce e, qui, mettiamo in evidenza la Top 5 di quelle più interessanti sul fronte notebook. Un PC con Windows o un Chromebook con la piattaforma ChromeOS? Fai la tua scelta.

Black Friday su Amazon: i migliori notebook in sconto

Il modello HP 259 G9 ha in dotazione il processore Intel Core i5-1235U, 16 GB do RAM, SSD+HHD per oltre 1 TB d memoria interna ,Windows 11 Pro, il pacchetto Office e sensore di impronte digitali. È possibile metterlo sulla scrivania grazie alla promozione in corso.

Passiamo ad ASUS F515 da 15,6 pollici con CPU Intel Core i3, 8/256 GB e Windows 11. Eccolo in sconto su Amazon.

Passiamo ad Acer Aspire 3 da 15,6 pollici con Windows 11 Pro, CPU Intel Core i5 di tredicesima generazione, 16 GB di RAM e SSD capiente. Oggi è in offerta.

Con piattaforma ChromeOS, il modello HP Chromebook 15a è in promozione al Black Friday. Integra processore Intel, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Chiudiamo con il Lenovo V15 da 15,6 pollici con Intel Core i5 di tredicesima generazione, 24 GB di RAM, SSD NVMe da 256 GB e Windows 11 Pro: è preconfigurato, pronto all’uso e in sconto.

L’elenco dei notebook in sconto per il Black Friday su Amazon, ovviamente, non finisce qui. È possibile sfogliare l’elenco completo e sempre aggiornato nella sezione dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.