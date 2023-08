Torna a scuola con Mondly: sconto del 96% per imparare 41 lingue

L’estate sta finendo e i banchi di scuola stanno per tornare ad accogliere studenti in tutta Italia. Ma non c’è motivo di temere il ritorno in aula, perché quest’anno c’è un’offerta che renderà l’apprendimento delle lingue ancora più semplice. Mondly, l’applicazione leader nel settore dell’apprendimento delle lingue online, ha attivato un’offerta speciale da non perdere: uno sconto esclusivo del 96% sul piano con accesso a vita e la possibilità di accedere a ben 41 lingue diverse, insieme a una gamma completa di funzionalità avanzate.

Mondly: scopri tutti i vantaggi

Immagina un insegnante tascabile, sempre pronto ad aiutarti a padroneggiare nuove lingue con facilità. Mondly è proprio questo: semplice, intelligente e intuitivo, si adatta perfettamente alla tua routine quotidiana. Non importa se vuoi migliorare il tuo inglese, recuperare il francese o avventurarti in lingue esotiche come il giapponese o il coreano, Mondly offre un’ampia gamma di opzioni, ben 41 per la precisione.

Potrai finalmente dire addio alle noiose sessioni di memorizzazione. Mondly, a differenza di altre piattaforme concorrenti, adotta un approccio pratico e interattivo, basato su lezioni coinvolgenti tenute da madrelingua esperti. Questo metodo innovativo ti guiderà attraverso argomenti pratici, conversazioni reali e fornirà feedback istantanei sulla pronuncia grazie a un rivoluzionario chatbot. La combinazione di conversazione guidata e riconoscimento vocale ti farà padroneggiare le lingue in modo più rapido ed efficace.

Cosa ottieni, concretamente, con un abbonamento Mondly a vita? Lezioni giornaliere rapide, quiz settimanali e sfide mensili, ben 41 corsi di lingua, oltre 250 lezioni organizzate in argomenti (cibo, viaggi, e tanto altro), più di 50 conversazioni autentiche con madrelingua e oltre 300 lezioni specializzate per il mondo degli affari e lo sviluppo personale. In più avrai accesso a Mondly Kids, l’app di apprendimento elle lingue dedicata ai più piccoli, e 13 lezioni in Realtà Aumentata con Mondly AR.

Questa ottima offerta “Back to School” di Mondly è disponibile solo per un periodo di tempo limitato: assicurati l’accesso a uno sconto del 96% che ti permetterà di accedere al piano a vita. Non perdere questa occasione unica per imparare e padroneggiare 41 lingue diverse, migliorando le tue abilità linguistiche in modo pratico e coinvolgente. Preparati per il ritorno a scuola con Mondly.

