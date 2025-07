Torna disponibile Nintendo Switch 2 su Amazon, non te la fare scappare

Nintendo Switch 2 è uscita da qualche settimana sul mercato e, visti tutti gli aggiornamenti che ha apportato alla vecchia versione, è andata praticamente sold out. Finalmente torna disponibile su Amazon e anche se al prezzo originale, acquistarla sull’e-commerce potrebbe essere preferenziale per molti utenti. Per questo motivo ti segnalo che la trovi disponibile a soli 469,90 euro nel caso fossi interessato. C’è la possibilità di acquistarla anche a rate scegliendo Cofidis come modalità di pagamento.

Cambia il look della Nintendo Switch 2 ma non mutano le caratteristiche principali. Diciamo che è un upgrade più che accetto perché sono stati migliorati tanti aspetti che, probabilmente, ti hanno trattenuto nell’acquistare la vecchia versione. Invece di avere i gli iconici Joy Con colorati, si presenta in colorazione nera ma con accenti di colore nell’iconico duo Blu e Rosso Neon. Gli stessi controller non si connettono più attraverso il sistema a scivolo, bensì sono dotati di un forte magnete che li blocca alle estremità della console. Hai paura che siano deboli? Tutti i dubbi sono stati dissipati con un sistema che funziona veramente alla grande.

Il corpo della console è più grande ed è più ampio anche il display, in questo caso un pannello LCD da 7,9 pollici che eleva la risoluzione a una Full HD a 1080p (quando utilizzi la Switch 2 con la docking station, invece, sono supportati i 4K fino a 120fps). Sfruttando le diverse modalità di gioco ottieni una performance sempre di alto livello e che si adatta alle tue esigenze. Ad esempio, anche nella modalità tavolo ora non incontri problematiche perché il nuovo stand incorporato è più ampio e inclinabile quasi totalmente. Ci sono altre caratteristiche su Nintendo Switch 2 da tenere a mente? Assolutamente sì e in modo schematico ti dico:

nuova funzionalità Gamechat per parlare con amici e online durante il gioco;

per parlare con amici e online durante il gioco; nuova modalità di utilizzo dei JoyCon che diventano veri e propri mouse;

Memoria di sistema da 256 GB ;

; Doppia porta USB C sulla console per l’utilizzo di accessori;

sulla console per l’utilizzo di accessori; Suono cristallino e audio spaziale 3D ;

; docking station dotata di ventole per una dissipazione del calore migliorata.

Se sei pronto per l’acquisto, collegati al volo e fai tua la Nintendo Switch 2 su Amazon a soli 469,90 euro.