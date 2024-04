TORNA in scontissimo Mario Kart 8 Deluxe, sfida chiunque su Switch

Mario Kart 8 Deluxe è uno di quei titoli che non può mancare su nessuna Nintendo Switch. Ci giochi da solo, in compagnia e persino online. Con le sue varie modalità, personaggi e piste è praticamente non trovare qualche cosa da fare. In più sfrutta a pieno il potenziale della console potendo impugnare il Joycon come se fosse un volante e correndo a più non posso.

Su Amazon è tornato in sconto. Approfittane al volo e portalo a casa con soli 40,99€ per un divertimento che non conosce limiti. Ovviamente si tratta della versione italiana ed è adatta anche ai più piccoli.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Mario Kart 8 Deluxe per un divertimento che non conosce limiti

I titoli firmati Super Mario sono tutti belli ma se ce n’è uno che davvero è equiparabile al gioco di carte di Uno in tema di relazioni, quello è Mario Kart 8 Deluxe. Perfetto sia per grandi e piccini, ti fa diventare super agguerrito (nel senso buono della parola) e pronto a qualsiasi sfida.

Scegli tra 48 personaggi, 40 piste diverse e modalità di gioco anche inedite per rinnovare sempre l’esperienza. Gioco da solo ma anche con amici se hai più coppie di JoyCon e online per avere sempre qualcuno con cui metterti alla prova.

Come ti dicevo prima, il titolo è perfetto anche per i bambini più piccoli perché puoi attivare le modalità di guida assistita e l’accelerazione automatica per facilitare la guida e la corsa in sé e per sé.

Collegati subito su Amazon per acquistare, con un click, la tua copia di Mario Kart 8 Deluxe a soli 40,99€ con lo sconto in corso.

